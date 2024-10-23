Dolar
34.26
Euro
36.99
Altın
2,752.81
ETH/USDT
2,578.90
BTC/USDT
66,463.00
BIST 100
8,746.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bölgedeki son duruma ilişkin İsrail’in Hayfa kentinden yayındayız BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor. Celje, UEFA Konferans Ligi’ndeki RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını Z'dezele Stadı'nda yaptığı antrenmanla sonlandırıyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Blinken'dan İsrail'e "Gazze'ye saldırıların sonlandırılması" çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında geldiği Tel Aviv'de İsrail yönetimine "esir takası mutabakatına varılması ve Gazze Şeridi'ne saldırıların sonlandırılması" çağrısı yaptı.

Mustafa Deveci  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Blinken'dan İsrail'e "Gazze'ye saldırıların sonlandırılması" çağrısı

Ankara

Blinken, Tel Aviv'den Suudi Arabistan'a hareketinden önce beraberindeki gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılardan sonra Hamas'a karşı "taktiksel başarılar" elde ettiğini ileri süren Blinken, "Şimdi bu başarıları kalıcı bir stratejik başarıya dönüştürme zamanı. Yapılacak iki şey kaldı, rehineleri (İsrailli esirleri) eve getirmek ve savaşı (İsrail'in Gazze'ye saldırılarını) sona erdirmek." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye insani yardımların artırıldığını iddia eden Blinken, ama daha fazlasının yapılması gerektiğini belirtti.

"İran'a yanıt gerginliği tırmandırmasın" uyarısı

Blinken, İsrail'in İran'a olası saldırısına da değinerek, "İsrail'in daha büyük bir gerilim yaratmayacak şekilde (İsrail'in İran'a olası saldırısı) yanıt vermesi de çok önemli." dedi.

İsrail basınında dün çıkan haberde, ABD'nin İsrail'den İran'a vereceği yanıtı "yumuşatmasını istediği" iddia edilmişti.

Sirenler nedeniyle Tel Aviv'den ayrılması gecikmeli oldu

Öte yandan CNN televizyonu, Blinken'ın Tel Aviv'den ayrılacağı sırada kentte sirenlerin çaldığını aktardı.

Sirenler nedeniyle Blinken'ın Tel Aviv'den ayrılmasında kısa süreli de olsa gecikme yaşandığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Tel Aviv ve çevresindeki sirenlerin Lübnan'dan atılan 2 uzun menzilli roket nedeniyle çaldığını ve bunların havada imha edildiğini açıkladı.

Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Tel Aviv'den ayrılarak Suudi Arabistan'a hareket etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile görüştü
Kırklareli'nde mobilya mağazasında çıkan yangına müdahale ediliyor
FETÖ'de elebaşı Gülen'in yerine geçme kavgası tırmanıyor
THY ve Pegasus, İran uçuşlarını 1 Kasım'a kadar iptal etti
Van'da yaklaşık 8 bin bina depremde yıkılma riski taşıyor

Benzer haberler

"Generaller planının" fikir babasına göre saldırıların sürmesi Gazze'deki gerçekliği değiştirmez

"Generaller planının" fikir babasına göre saldırıların sürmesi Gazze'deki gerçekliği değiştirmez

Netanyahu, Gazze'nin kuzeyini izole etmeye amaçlayan plana karşı olduğunu açıkça dile getirmeyi reddetmiş

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sayısı bir yılda iki kat artarak 10 bini geçti

İsrail’in Gazze’deki hava saldırısında 2 BM çalışanı öldü

İsrail’in Gazze’deki hava saldırısında 2 BM çalışanı öldü
Blinken'dan İsrail'e "Gazze'ye saldırıların sonlandırılması" çağrısı

Blinken'dan İsrail'e "Gazze'ye saldırıların sonlandırılması" çağrısı
Polonyalı sanatçı, Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek için 8 saatlik performans sergiledi

Polonyalı sanatçı, Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek için 8 saatlik performans sergiledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet