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Dünya

Blinken, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile yeni kabineyi görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin'de oluşturulan yeni kabine ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini ve Gazze'de bir an önce ateşkese ulaşılmasını istediklerini söyledi.

Hakan Çopur  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Blinken, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile yeni kabineyi görüştü

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Filistin'de oluşturulan yeni kabineyi memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Blinken, birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Yeni kabine ile hem Batı Şeria hem de Gazze'de Filistin halkına daha iyi şartların sunulabilmesi yönünde daha güçlü çalışmalar yapılabileceğini belirten Blinken, Gazze'de bir an önce rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes sağlanması gerektiğini aktardı. Blinken, bu durumda insani yardımların da hızlı bir şekilde bölgeye ulaştırılacağını söyledi.

Blinken, ayrıca İsrail'in güvenlik garantileri aldığı bir durumda bağımsız bir Filistin devletinin var olması amacına bağlı olduklarını bir kez daha yineledi.

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