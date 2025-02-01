İsveç ve Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
İsveç'in başkenti Stockholm ve Almanya'nın başkenti Berlin'de yüzlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi yapıldı.
Stockholm/Berlin
Stockholm'ün Odenplan bölgesinde bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da ateşkesi sabote girişimlerinin önüne geçilmesini istedi.
"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "İsrail'e soykırım ambargosu uygulansın" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar taşıyarak "Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü.
Gösteriye katılan İsveçli Karen Nicola Wild, AA muhabirine, aylarca süren soykırımda İsrail'in kasıtlı olarak tüm kiliseleri, üniversiteleri, Gazze'de var olan tüm eğitim kurumlarını yok ettiğini söyledi.
İsrail'in ateşkese uymadığına dikkati çeken Wild, "Tam ateşkes sırasında keskin nişancı Filistinli bir çocuğu öldürdü. Gazze'de ateşkes var ama Batı Şeria'da buna uyulmuyor." diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya istediği zaman ateşkesi bozabileceğini söylediğini dile getiren Wild, "Bu da beni endişelendiriyor. Bu işgal durmalı, durmazsa nerede biteceğini bilemiyoruz. Herkes, 'Bu bir daha asla olmamalı.' diyor ama bu gözlerimizin önünde oluyor. Dünya gözlerini kapatmış, 'Bu bir daha olmasın.' diyor ama oluyor. Filistin'deki insanlar için endişeliyim." ifadelerini kullandı.
Berlin
Berlin Birleşik Filistin Komitesince (VPNK) düzenlenen gösteriye katılanlar, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için Berlin Belediye Binası önünde toplandı.
Daha sonra yürüyüşe geçen göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "İsrail terör devletidir", "Siyonizm suçtur, "Gazze'ye özgürlük" ve "Biz binleriz, biz milyonlarız, Filistin özgür olacak" sloganları attı.
Göstericiler, Filistin bayrakları ile "İsrail'i silahlandırmayı durdurun", "Batı Şeria'ya ve Filistin'e özgürlük", "Soykırımı durdurun", "Naziler bile hastaneleri bombalamadı", "İntifada hepimiz için kurtuluş çağrısıdır" ve "Sürgüne hayır" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.
Geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, bir göstericiyi gözaltına aldı.
Yürüyüş güzergahındaki Scholoss Meydanı'nda İsrail bayrakları açan bir grup ise gösteriyi provoke etmeye çalıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.