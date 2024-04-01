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Dünya

Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Kuji kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aleyna Çil  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezine (USGS) göre, 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Kuji'nin 7 kilometre güneybatısı olduğu belirtildi.

Yerin 72,9 kilometre altında meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı tespit edilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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