Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Kuji kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırma Merkezine (USGS) göre, 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Kuji'nin 7 kilometre güneybatısı olduğu belirtildi.
Yerin 72,9 kilometre altında meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı tespit edilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.