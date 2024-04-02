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Dünya

İran’da, Şam'daki konsolosluk binasına yapılan saldırı protesto edildi

İran'ın başkenti Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan İranlılar, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran diplomatik misyonuna düzenlenen hava saldırısına karşı gösteri düzenlendi.

Haydar Şahin  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
İran’da, Şam'daki konsolosluk binasına yapılan saldırı protesto edildi Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Tahran

Başkentteki Filistin Meydanı’nda toplanan yüzlerce İranlı, “ABD’ye ölüm”, “İsrail’e ölüm” sloganları atarak intikam çağrısında bulundu.

Saldırıların arkasında ABD’nin olduğunu ileri süren göstericiler, büyükelçiliğe yapılan saldırıya aynı şekilde büyükelçiliğe saldırı şeklinde cevap verilmesini istedi.

Saldırıya tepki gösteren göstericiler sık sık “Füzeye karşı füze” sloganı atarak İsrail’e füze atılması gerektiğini söyledi.

Filistin ve Hizbullah bayrağı taşıyan göstericilerin sembolik çocuk cenazelerini kucağına alması dikkati çekti.

Şam'daki İran Konsolosluğu'na hava saldırısı

Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamada, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından düzenlenen füze saldırısında Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dahil 7 yetkilinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi ise Şam'da İran'ın konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmedi.

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