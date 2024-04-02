İran’da, Şam'daki konsolosluk binasına yapılan saldırı protesto edildi
İran'ın başkenti Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan İranlılar, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran diplomatik misyonuna düzenlenen hava saldırısına karşı gösteri düzenlendi.
Tahran
Başkentteki Filistin Meydanı’nda toplanan yüzlerce İranlı, “ABD’ye ölüm”, “İsrail’e ölüm” sloganları atarak intikam çağrısında bulundu.
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Saldırıların arkasında ABD’nin olduğunu ileri süren göstericiler, büyükelçiliğe yapılan saldırıya aynı şekilde büyükelçiliğe saldırı şeklinde cevap verilmesini istedi.
Saldırıya tepki gösteren göstericiler sık sık “Füzeye karşı füze” sloganı atarak İsrail’e füze atılması gerektiğini söyledi.
Filistin ve Hizbullah bayrağı taşıyan göstericilerin sembolik çocuk cenazelerini kucağına alması dikkati çekti.
Şam'daki İran Konsolosluğu'na hava saldırısı
Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamada, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından düzenlenen füze saldırısında Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dahil 7 yetkilinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Tel Aviv yönetimi ise Şam'da İran'ın konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.