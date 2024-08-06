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Dünya

Blinken, Avustralya ile Hint-Pasifik bölgesinde "istikrar ve refah için" çalıştıklarını söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Hint-Pasifik ve ötesinde istikrarı ve refahı ilerletmek için" Avustralya ile birlikte çalıştıklarını belirtti.

Mücahit Oktay  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
Blinken, Avustralya ile Hint-Pasifik bölgesinde "istikrar ve refah için" çalıştıklarını söyledi

New York

Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin, 34. Avustralya-ABD Bakanlık İstişareleri (AUSMIN) Toplantısı çerçevesinde Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile Savunma Bakanı Richard Marles'ı ağırladı.

Blinken, Maryland eyaletindeki Annapolis Deniz Harp Okulu'nda düzenlenen toplantıda, "Hint-Pasifik ve ötesinde istikrarı ve refahı ilerletmek için (Avustralya ile) birlikte çalışıyoruz. Barış ve güvenliğe yönelik tehditleri ele almak için birlikte hareket ediyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı, ABD, İngiltere ve Avustralya'nın dahil olduğu, nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS anlaşması altında "iki ülke arasında kesintisiz savunma işbirliği ve inovasyonu sağlamak için olağanüstü ilerleme kaydedildiğini" belirtti.

"Ayrıca NATO Zirvesi'nde Ukrayna'nın ekonomik savunmasına yönelik Avustralya'nın taahhütlerini derinden takdir ediyoruz." ifadesini kullanan Blinken, iki ülke ittifakının sadece Hint-Pasifik'te değil, daha küresel bir ölçeği kapsadığını vurguladı.

Antony Blinken, ABD-Avustralya ittifakının, güvenliğin dışında, ekonomi, iklim ve temiz enerji gibi konuları da içerdiğini kaydetti.

Avustralya Dışişleri Bakanı'ndan, ABD liderliğine övgü

AUSMIN Toplantısı'na katılan Avustralya Dışişleri Bakanı Wong da iki ülke ilişkilerinin gidişatından duyduğu memnuniyeti aktararak, "Bugün Orta Doğu'daki kötüleşen durumun gölgesinde buluştuğumuzu söyleyebilirim." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken'ın Gazze'de "ateşkes teklifini ilerletmek için gösterdiği olağanüstü çabaları" takdir ettiklerini belirten Wong, ateşkes hakkında "Şimdi olduğundan daha acil olmamıştı." diye konuştu. Wong, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, ABD ve diğerlerinin, özellikle de ABD'nin liderlik göstermesi gereken alanlardan sadece biri. Açıkçası, Ukrayna da ve Hint Pasifik'te, ABD'nin güvenlik garantisi, keyfini çıkardığımız uzun bir refah ve barış dönemini mümkün kıldı ve hiç bu kadar hayati olmamıştı."

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