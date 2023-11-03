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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Binlerce Ürdünlü, İsrail Büyükelçiliği önünde "Gazze ile dayanışma" gösterisi düzenledi

Göstericiler Ürdün ile İsrail arasında 1994'te imzalanan barış anlaşması dahil tüm anlaşmaların iptal edilmesini istedi. Ülkedeki tüm camilerde 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Laith Al-jnaidi, Ekrem Biçeroğlu  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Binlerce Ürdünlü, İsrail Büyükelçiliği önünde "Gazze ile dayanışma" gösterisi düzenledi

Amman

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce kişi, İsrail'in 28 gündür aralıksız şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'ne ve Filistinlilere destek için İsrail Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.

Binlerce Ürdünlü, İsrail'in Amman Büyükelçiliğine birkaç yüz metre uzaklıktaki Rabie bölgesinde bulunan El-Kaluti Camisi önünde toplandı

Göstericiler sık sık "Canımız, kanımız sana feda olsun ey Filistin", "Ey savaşçı vur, vur, yuvanı koru", "Hamas terörist dediler, tüm Ürdün Hamas'tır" şeklinde sloganlar attı.

Ürdün ile İsrail arasında 1994'te imzalanan barış anlaşması dahil tüm anlaşmaların iptal edilmesini isteyen göstericiler, "Saldırıları durdurun" ve "Halk Vadi Araba Anlaşması'nın iptal edilmesini istiyor" yazılı pankartlar açtı.

Öte yandan Ürdün Vakıflar Bakanlığının çağrısı üzerine, ülke çapındaki tüm camilerde 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 24’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 826’sı çocuk, 2 bin 405’i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'ni de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ise 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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