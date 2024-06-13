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Dünya

Biden'ın ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine kapatan kararı dava edildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ülkenin güney sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatan başkanlık kararnamesi, ülkedeki önde gelen insan hakları savunucusu birlikler tarafından dava edildi.

Hakan Çopur  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Biden'ın ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine kapatan kararı dava edildi Fotoğraf: Katie McTiernan/AA

Washington

Biden'ın ABD-Meksika sınırından yasa dışı göçmen girişlerini durdurmak için aldığı karar, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve bazı hukuk birlikleri tarafından mahkemeye taşındı.

ACLU'dan davayla ilgili yapılan açıklamada, Biden yönetiminin aldığı kararın, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'deki göçmen yasağı kararından bir farkının olmadığını ve dava açmaktan başka şanslarının kalmadığı vurgulandı.

ACLU ve hak savunucusu bazı birlikler, Biden yönetiminin yasa dışı göçmen ve mülteci girişlerini düzenleyebileceğini ancak bu girişleri yasaklayacak bir adımın Anayasa'daki ilgili bölümlere aykırı olduğunu savunuyor.

Biden'ın güney sınırını yasa dışı göçmenlere kapatma kararı

ABD Başkanı Biden, 4 Haziran'da, ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatan başkanlık kararnamesini imzalamış ve sınır güvenliği konusunda bugüne kadarki en dikkat çekici adımını atmıştı.

Biden'ın kararnamesi, günlük 2 bin 500 olan üst limitin son aylarda aşılması nedeniyle yasa dışı sınır geçişlerinin derhal durdurulmasını ve sınır muhafızlarının yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmesini öngörüyor.

Konuyla ilgili olarak telekonferans yoluyla basın brifingi düzenleyen bir Beyaz Saray yetkilisi, söz konusu kararın geçici olduğunu ve günlük yasa dışı göçmen giriş sayısı 1500'ün altına düşene kadar uygulanacağını belirtmişti.

Öte yandan ACLU ise Biden'ın başkanlık kararnamesinin uygulanmaya başlamasının ardından kararı mahkemeye taşıyacaklarını açıklamıştı.

2018 yılında dönemin başkanı Trump, ülke sınırlarından giren tüm yasa dışı göçmenlerin derhal sınır dışı edilmesini öngören "sıfır tolerans" adlı bir karara imza atmış, 2020 yılında başkanlık seçimlerini kazanan Biden, Trump döneminin bu uygulamasını kaldırmıştı.

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