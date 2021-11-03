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Dünya

Biden'dan Virginia'daki seçim sonuçlarına ilişkin 'halk bizden işleri halletmemizi istiyor' yorumu

ABD Başkanı Joe Biden, Virginia'da dün düzenlenen valilik seçimlerinden Cumhuriyetçilerin zaferle çıkması sonrasında "Halk, bizden işleri halletmemizi istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dildar Baykan Atalay   | 03.11.2021
Biden'dan Virginia'daki seçim sonuçlarına ilişkin 'halk bizden işleri halletmemizi istiyor' yorumu

Washington DC

Biden, ülkede 5-11 yaş grubuna da Kovid-19 aşısı yapılması için onay verilmesine ilişkin Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.

Pazartesiden itibaren tüm ülkede aşılamanın mümkün olacağını belirten Biden, ailelere çocuklarına aşı yaptırmaları çağrısı yaptı.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, "Virginia'daki seçimleri Cumhuriyetçileri kazandı, Demokratların lideri olarak sorumluluk alıyor musunuz?" şeklindeki bir sorunun ardından, "Bu seçimlerin meşruluğunu kabul etmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, "Halk, bizden işleri halletmemizi istiyor. Bir şeyleri yoluna koymamızı bekliyor. Altyapı paketimizin kısa sürede Kongreden geçeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Altyapı paketinin seçimden önce geçmesinin iyi olabileceğini belirten Biden, "Demokrat Parti insanlar için üretim yapmalı." dedi.

Virginia eyaletinde dün yapılan seçiminden galip çıkan Glenn Youngkin, 2009'dan bu yana eyaletteki valilik yarışını kazanan ilk Cumhuriyetçi olmuştu.

Birçok analist Biden'ın geçen yıl Virginia'yı 10 puan fark ile kazandığına işaret ederek, bu eyaletin kaybedilmesinin 2022 Kongre ara seçimleri ve 2024 başkanlık seçimlerinde Demokratları zora sokacağı yorumu yaptı.

Biden konuşma yaptığı esnada salondaki birinin telefonunun çalması üzerine, "Trump arıyorsa meşgul olduğumu söyleyin." diyerek nükte yaptı.


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