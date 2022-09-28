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Dünya

Biden'dan petrol şirketlerine uyarı: Ian Kasırgasını fiyat arttırmak için kullanmayın

ABD Başkanı Joe Biden, Florida'ya yaklaşan ve büyük yıkıma yol açmasından endişe edilen Ian Kasırgasının benzin fiyatlarını arttırmak için bahane olarak kullanılmaması konusunda petrol şirketlerine uyarıda bulundu.

Dildar Baykan Atalay   | 28.09.2022
Biden'dan petrol şirketlerine uyarı: Ian Kasırgasını fiyat arttırmak için kullanmayın

Washington

Biden, Washington DC'de düzenlenen Açlık, Beslenme ve Sağlık Konferansında bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Florida kıyılarını bugün ya da yarın vurması beklenen ve büyük yıkıma yol açacağından endişe edilen Ian Kasırgası konusunda değerlendirmelerde bulunan Biden, yerel yetkililer ile görüşmeler yaptığını ve federal hükümetin elinden gelen yardımı yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Biden, halka da uyarılara kulak kabartmaları ve uyarı verilen bölgeleri tahliye etmeleri çağrısında bulundu.

"Bugün akaryakıt ve benzin endüstrisine bir uyarıda bulunmak istiyorum" diyen Biden, şu ifadeleri kullandı:

"Bana bu uyarıyı bir daha yaptırmayın ve bu kasırgayı benzin fiyatlarını artırmak için bahane olarak kullanmayın. Benzin fiyatları göreceli olarak düşük seyrediyor ve daha da düşmeye devam etmeli. Uzmanlarım kasırganın ABD'nin petrol üretiminin sadece yüzde 2'sini etkileyeceğini ve bunun çok kısa süreliğine olacağını söyledi. Bu geçici fırtına, petrol sektörünü etkilemesi için, fiyatların şişirilmesi için bahane olarak kullanılamaz. Yetkililerimden benzin fiyatlarının şişirilip, şişirilmediğini denetlemelerini isteyeceğim."

Biden, açlık konusunun da dünyanın en büyük sorunlarından biri olduğunu ve Rusya-Ukrayna savaşının küresel gıda krizini körüklediğini belirtti.

2030'a kadar açlığın bitirilmesi ve beslenme kaynaklı hastalıkların azaltılmasını hedeflediklerini belirten Biden, "Bugün bu hedeflerimize ulaşmak için 100 farklı kuruluştan 8 milyar dolar taahhüt aldığımızı duyurmak isteriz." diye konuştu.

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