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Dünya

Biden'dan Minneapolis'te siyahi gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesinin ardından 'itidal' çağrısı

ABD Başkanı Biden, Minneapolis kentinde dün 20 yaşındaki siyahi gencin polis çevirmesi sırasında vurularak yaşamını yitirmesinin ardından düzenlenen protestolarda şiddet olaylarının yaşanmasına ilişkin "itidal" çağrısında bulundu.

Dildar Baykan   | 12.04.2021
Biden'dan Minneapolis'te siyahi gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesinin ardından 'itidal' çağrısı

Washington

Minneapolis'te siyahi gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesi New York'ta protesto edildi

ABD'nin Minneapolis kentinde dün 20 yaşındaki Daunte Wright adlı siyahi gencin polis çevirmesi sırasında vurularak yaşamını yitirmesi, polis şiddetini kınayan yeni protestolara yol açtı. Wright'ın polis kurşunuyla hayatını kaybettiğinin duyulmasının ardından bir grup protestocu, New York'ta ırkçılık karşıtı protesto düzenledi. ( Lokman Vural Elibol - Anadolu Ajansı )

Joe Biden, Oval Ofis'te Kongre temsilcileri ile bir araya geldiği sırada, Minneapolis'teki olaylar ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Henüz hayatını kaybeden gencin ailesiyle görüşmediğini ancak Minnesota Valisi ve Mineapolis Belediye Başkanı ile telefonda konuştuğunu aktaran Biden, "Dualarımız Daunte'nin ailesiyle. Olanlar gerçekten çok trajik şeyler ancak soruşturmanın sonucunu beklemeliyiz." dedi.

"Olayın kaza mı yoksa kasti mi olduğunu anlamamız gerek"

Biden, olaya ilişkin vücut kamerası görüntülerini de izlediğini kaydederek, "Olayın kaza mı yoksa kasti mi olduğunu anlamamız gerek." diye konuştu.

Öte yandan Daunte Wright'ın ölümünün ardından yapılan protestolarda yaşanan şiddet olaylarına da değinen Biden, "Bir kez daha söylemek isterim ki şiddetin ve yağmanın bir gerekçesi olamaz. Barışçıl protestoları anlıyoruz, siyahi toplumun öfkesini, acısını ve travmasını anlıyoruz ancak bu şiddetin bir sebebi olamaz." ifadesini kullandı.

Biden, "Soruşturma tamamlanıp, gerçekler ortaya çıkana kadar barış ve itidal çağrısı yapıyorum. Daunte'nin annesinin itidal çağrısına kulak vermeliyiz." dedi.

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