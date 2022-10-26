Dolar
18.60
Euro
18.76
Altın
1,664.41
ETH/USDT
1,554.10
BTC/USDT
20,720.00
BIST 100
3,976.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Biden ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Beyaz Saray'da bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Beyaz Saray'da yaptıkları ikili görüşmede, iki ülke ilişkileri ile İran başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Dildar Baykan Atalay   | 26.10.2022
Biden ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Beyaz Saray'da bir araya geldi

Washington

Herzog, İsrail'deki seçimlere 1 haftadan az bir süre kala bugün Beyaz Saray'da Biden ile bir araya geldi.

Görüşme öncesi gazetecilerin karşısına çıkan iki lider, temmuzda İsrail'de yaptıkları görüşmeye atıfta bulundu.

Biden, Herzog'un kendisine bu ziyarette bir devlet nişanı verdiğine işaret ederek, ABD'nin İsrail'e "sarsılmaz desteğini" yineledi.

İsrail ve Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmasına "tarihi dönüm noktası" nitelendirmesi

İsrail ve Lübnan arasında yarın deniz sınırı anlaşmasının imzalanacağını belirten Biden, "Bu anlaşma gerçek bir tarihi dönüm noktası olacak." yorumunda bulundu.

Biden, "Bu anlaşma, her iki ülke için de enerji alanlarının geliştirilmesine alan açacak. Lübnan halkı için yeni umutlar ve ekonomik fırsatlar doğuracak. İsrail'in ise güvenliği ve istikrarını geliştirecek." ifadelerini kullandı.

Biden, Mısır'daki COP 27'ye katılacak

Burada, kendisini ağırladığı için Biden'a teşekkür eden Herzog, görüşmenin ardından da Beyaz Saray'daki gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Herzog, bugün, İran'da Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra ölmesinin 40. günü olduğunu belirterek, "İran, özgürlükleri peşinde koşan kendi vatandaşlarını yıkıp geçiyor. Öte yandan da Ukrayna'daki masum insanları öldüren nükleer silahlar ve öldürücü silahlar akıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Biden'a Lübnan ile yapılan deniz sınırı anlaşmasından dolayı teşekkür eden Herzog, Biden'ın gelecek ay Mısır'da yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'na (COP-27) katılacağını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Amasya Valiliğinden Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın iddialarına ilişkin açıklama
Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi
Bakanlar Özer, Varank ve Bilgin'den Binali Yıldırım'a ziyaret
Kastamonu'da göletin bozulan vanalarını dalgıçlar değiştirdi
THY'den iki yeni rota

Benzer haberler

Biden ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Beyaz Saray'da bir araya geldi

Biden ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Beyaz Saray'da bir araya geldi

Beşinci kez Kovid-19 aşısı yaptıran Biden'dan 'Aşınızı olun' çağrısı

Biden yaşının ve sağlığının sorgulanmasının 'tamamen meşru' olduğunu söyledi

Biden, ABD'nin yeni biyolojik savunma stratejisini açıkladı

Biden, ABD'nin yeni biyolojik savunma stratejisini açıkladı
Biden: Gelecek hafta benzin fiyatlarının düşürülmesine yönelik yeni duyurularım olacak

Biden: Gelecek hafta benzin fiyatlarının düşürülmesine yönelik yeni duyurularım olacak
Biden'dan BM Genel Kurulunun Rusya'nın kınanması kararını kabul etmesine destek

Biden'dan BM Genel Kurulunun Rusya'nın kınanması kararını kabul etmesine destek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet