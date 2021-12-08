Dolar
13.67
Euro
15.51
Altın
1,783.17
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,004.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’te “Şanlıurfa Dernekleri Buluşması”nda konuşuyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve kaleci Fernando Muslera basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Biden, Ukrayna'ya asker göndermenin masada olmadığını söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesinin ağır sonuçları olacağını ancak Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğinin şu anda masada olmadığını açıkladı.

Dildar Baykan Atalay   | 08.12.2021
Biden, Ukrayna'ya asker göndermenin masada olmadığını söyledi

Washington

Biden, Missouri eyaletine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin ile dün bir video konferans görüşmesi yaptığını anımsatan Biden, "Putin'e Ukrayna'yı işgal ederse bunun sonuçlarının ağır olacağını ve bugüne kadar görülmemiş ekonomik sonuçlarla karşılaşacaklarını söyledim." ifadesini kullandı.

Biden, Putin'in kendisini çok iyi anladığını düşündüğünü belirterek, "NATO ülkelerindeki askeri varlığımızı artırmamız gerekebilir. Ayrıca Ukrayna'ya ek savunma yardımı yapabileceğimizi de Putin'e söyledim." dedi.

"Putin mesajı aldı"

Bir gazetecinin ABD'nin Ukrayna'ya asker gönderip göndermeyeceği sorusuna Biden, "Bu, şu anda masada değil." yanıtını verdi.

Ukrayna'nın NATO üyesi olmadığını bu nedenle de 5. madde gereği saldırı durumunda Ukrayna'ya asker gönderme zorunlulukları bulunmadığını belirten Biden, "Diğer NATO müttefiklerimiz Ukrayna'ya askeri destek vermemiz gerektiğine hükmederse o zaman oraya gireriz ancak Rusya'nın Ukrayna işgaline ABD'nin tek taraflı karşı koyacağı fikri şu anda olası değil." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, "Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda olacaklar hakkında mesajı net aldığını düşünüyorum." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 874 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi
BioNTech CEO'su Uğur Şahin: Üç doz BioNTech aşısı Omicron varyantına karşı koruyor
Avusturya’da sokağa çıkma kısıtlaması aşı yaptıranlar için 11 Aralık’ta sona erecek
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 791 bini geçti
BioNTech/Pfizer: Kovid-19 aşısında hatırlatıcı doz Omicron varyantına karşı koruyor

Benzer haberler

Biden, Ukrayna'ya asker göndermenin masada olmadığını söyledi

Biden, Ukrayna'ya asker göndermenin masada olmadığını söyledi

Putin: Ukrayna NATO’ya girerse bizim için tehdit oluşturan silah sevkiyatları başlar

Ukrayna Türkiye'nin Donbas krizi görüşmelerine katılmasına olumlu bakıyor

AB: Ukrayna'yla ittifak dış politikamızın temel eksenlerinden olmayı sürdürecek

AB: Ukrayna'yla ittifak dış politikamızın temel eksenlerinden olmayı sürdürecek

Slav kardeşlerin kavgası

Slav kardeşlerin kavgası
ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda tahliye planı yaptığı iddia edildi

ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda tahliye planı yaptığı iddia edildi