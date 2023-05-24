Dolar
19.90
Euro
21.40
Altın
1,958.54
ETH/USDT
1,787.10
BTC/USDT
26,232.00
BIST 100
4,424.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Kiev'e silah sevkiyatı, hedeflerimizden vazgeçirmeyecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'ya silah sevkiyatlarının, Rusya'yı "özel askeri operasyon" hedeflerinden vazgeçirmeyeceğini söyledi.

Dmitri Chirciu  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
Rusya: Kiev'e silah sevkiyatı, hedeflerimizden vazgeçirmeyecek Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

Moskova

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, güncel konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının verilmesi ihtimalini değerlendiren Zaharova, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki savaşın sona ermesini istemediğini belirterek, "Bu, çatışmaların tırmandırılmasının ve Avrupa kıtasındaki durumun istikrarsızlaşmasının diğer bir aşamasıdır. Kiev rejimine herhangi bir silah sevkiyatı, başlattığımız özel askeri operasyon kapsamında belirlenen hedeflerden vazgeçirmeyecek." ifadesini kullandı.

"Tahıl anlaşması kapsamında ürün ve liman sayısının genişletilmesi söz konusu değil"

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında kullanılan liman sayısı ve ihraç edilen ürün listesinin genişletilmesi ile ilgili soruya Zaharova, "Rus tarafı, uzman toplantıları sırasında diğer ilgili taraflara, ürün listesi ve liman sayısının genişletilmesinin söz konusu olmadığını defalarca dile getirdi." yanıtını verdi.

Zaharova, Rusya Tarım Bankası (Rosselkhozbank) dahil tüm Rus bankalarına SWIFT yaptırımlarının kaldırılması yönünde herhangi bir gelişmenin olmadığını belirtti.

Hafta başında ülkesinin Belgorod bölgesine Ukrayna sabotaj grubunun girmesine ilişkin Zaharova, "Buna benzer terör eylemleri, ileride de sert şekilde engellenecek." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı ilk turu geçti
Külotlu çorapla işlenen cinayette şarkıcı genç kızla babasına dava açıldı
Kadın ve Demokrasi Vakfından deprem bölgesinde çiçek dikme etkinliği
Antalya'da 450 dönümlük "millet ormanı" kurulacak
Terör örgütü DHKP-C'nin sözde "Türkiye komitesi sorumlusu" 16 yıl 3 ay hapse çarptırıldı

Benzer haberler

Putin Batı'yı, Rusya'yla işbirliği yapan ülkelere şantajla suçladı

Putin Batı'yı, Rusya'yla işbirliği yapan ülkelere şantajla suçladı

NATO: Ukrayna'ya F-16'ların ne zaman verileceği henüz belli değil

Rusya: Kiev'e silah sevkiyatı, hedeflerimizden vazgeçirmeyecek

Stoltenberg, savaş sürdüğü sürece Ukrayna'nın NATO üyeliğinin gündemde olmadığını açıkladı

Stoltenberg, savaş sürdüğü sürece Ukrayna'nın NATO üyeliğinin gündemde olmadığını açıkladı
Rusya’nın Progress MS-23 ikmal aracı uzaya gönderildi

Rusya’nın Progress MS-23 ikmal aracı uzaya gönderildi
Rusya, Akmescit'teki Kırım Tatar Milli Meclisinin binasını kamulaştırıyor

Rusya, Akmescit'teki Kırım Tatar Milli Meclisinin binasını kamulaştırıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet