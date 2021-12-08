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Dünya

İdlib'de sağanak kampları olumsuz etkiledi

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de etkisini gösteren şiddetli yağış, Türkiye sınırına yakın bölgelerindeki çadır kamplarında yaşayan binlerce sivilinin hayatını olumsuz etkiledi.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu   | 08.12.2021
İdlib'de sağanak kampları olumsuz etkiledi Fotoğraf: İzzeddin Kasim / AA

İdlib

Gün boyu süren sağanak, Suriye'nin Türkiye sınır hattında zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı çadır kampları sular altında bıraktı.

Esed rejiminin saldırılarından kaçarak İdlib'in Keferarouk Kampı'na yerleşen Halit Mesud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun yağmurda çadırlarını su bastığını söyledi.

08.12.2021

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de etkisini gösteren şiddetli yağış, Türkiye sınırına yakın bölgelerindeki çadır kamplarında yaşayan binlerce sivilinin hayatını olumsuz etkiledi.

Çadırı su altında kaldığı için çaresiz olduğunu ifade eden Mesud, "Yağmur nedeniyle çocukların durumu kötü. Yollar çamur, hizmet yok." şeklinde konuştu.

Um Curun Kampı'nda yaşayan Muhammed Hasan da çok sayıda çadırı suların bastığını ve onlarca ailenin diğer kamplara göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

Hasan, kampta zor günler yaşadıklarını belirterek ihtiyaç sahiplerine gıda ve yakacak yardımı yapılmasını istedi.

Fatima Bekir de çadırdan ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

Çadırdan hiçbir eşya çıkaramadığını söyleyen Bekir, "Çamurdan yürüyemiyoruz, çocuklarımla bir başımıza kaldık. Eşim tutuklu, Allah'tan başka kimsemiz yok. Yardımseverlere buradan çağrıda bulunuyorum." dedi.

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