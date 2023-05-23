Dolar
19.85
Euro
21.42
Altın
1,969.83
ETH/USDT
1,849.00
BTC/USDT
27,285.00
BIST 100
4,478.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

NATO: Ukrayna'ya yardım etmemiz bizi çatışmanın tarafı yapmaz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı verme kararını "iyi bir fikir" olarak değerlendirerek, Ukrayna'nın kendini savunmasına yardım etmenin NATO'yu çatışmanın tarafı haline getirmeyeceğini bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
NATO: Ukrayna'ya yardım etmemiz bizi çatışmanın tarafı yapmaz Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya ABD ve bazı Batılı ülkelerin F-16 savaş uçağı verme kararını "iyi bir fikir" olarak değerlendirerek, Ukrayna'nın kendini savunmasına yardım etmenin NATO'yu çatışmanın tarafı haline getirmeyeceğini bildirdi.

Stoltenberg, AB ülkelerinin savunma bakanlarının Brüksel'deki toplantısına katıldı.

Toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Stoltenberg, AB savunma bakanlarıyla Ukrayna'ya askeri desteğin nasıl artırılacağına ve hızlandırılacağına ilişkin görüş alışverişi yapacaklarını söyledi.

Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının verilmesi kararının iyi bir fikir olarak değerlendirip değerlendirmediği sorulan Stoltenberg, "Bence bu iyi bir fikir. Almanya dahil bazı NATO ülkelerinin (Ukraynalı) pilotların eğitimine başlama kararı almasını da memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

Jens Stoltenberg, "Ukrayna'nın kendini savunma hakkı vardır. Kendini savunma hakkı BM Şartı'nda bulunmaktadır. Biz Ukrayna'nın bu hakkını kullanmasına yardım ediyoruz. Bir saldırı karşısında onların BM kurallarını, uluslararası hukuku korumasına yardım etmek bizim hakkımızdır. Bu NATO'yu ve NATO müttefiklerini çatışmanın tarafı haline getirmez." ifadesini kullandı.

Pilot eğitimlerinin ne zaman başlayacağına yönelik açıklama yapmayacağını, bunu ilgili ülkelerin duyuracağını söyleyen Stoltenberg, eğitimlerin önemli bir adım olduğunu belirterek "Bu belli bir aşamada bizim savaş uçaklarını teslim etmemizi de sağlayacak." diye konuştu.

F-16'ların ne zaman teslim edileceğine dair öngörüsünü paylaşmayan Stoltenberg, F-16 kararının aynı zamanda NATO'nun uzun vadede Ukrayna'nın yanında olduğuna dair güçlü bir mesaj anlamı taşıdığını vurguladı.

Stoltenberg ayrıca, Ukrayna'ya askeri desteğin hızlandırılması için silah ve mühimmat üretiminin hızlandırılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Bu amaçla ABD'li ve Avrupalı savunma sanayi şirketlerinin temsilcilerini haziran ortasında yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na davet ettiği bilgisini paylaşan Stoltenberg, burada sektörün bakanlarla üretimin hızlandırılması ve ortak alım sözleşmeleri konusunda neler yapılabileceğini tartışacaklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hablemitoğlu suikastı davası sanıklarının tahliyelerine itiraz reddedildi
Sinop'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
Diyarbakır anneleri evlatlarını bekliyor
Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar ve sağanak etkili oldu
Osmaniye'de fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod'a giren Ukrayna sabotaj grubu yenilgiye uğratıldı

Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod'a giren Ukrayna sabotaj grubu yenilgiye uğratıldı

NATO: Ukrayna'ya yardım etmemiz bizi çatışmanın tarafı yapmaz

AB'nin tarım politikasına çiftçilerden tepki

Rusya: Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının verilmesi cephedeki durumu kökten değiştiremez

Rusya: Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının verilmesi cephedeki durumu kökten değiştiremez
Zelenskiy, Donetsk bölgesinde Ukraynalı askerleri ziyaret etti

Zelenskiy, Donetsk bölgesinde Ukraynalı askerleri ziyaret etti
Bakan Özer: Öğretmenlerin 19-23 Haziran'daki yıl sonu mesleki çalışmaları, uzaktan eğitim yoluyla yapılacak

Bakan Özer: Öğretmenlerin 19-23 Haziran'daki yıl sonu mesleki çalışmaları, uzaktan eğitim yoluyla yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet