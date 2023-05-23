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Dünya

AB'nin tarım politikasına çiftçilerden tepki

Avrupa Birliği (AB) üyesi 6 ülkeden gelen çiftçiler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de birliğin tarım politikaları ve Ukrayna tahılına karşı gösteri düzenledi.

Ata Ufuk Şeker  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
AB'nin tarım politikasına çiftçilerden tepki

Brüksel

Çeşitli çiftçi derneklerinin çağrısıyla Polonya, Romanya, Macaristan, Çekya, Slovakya ve Bulgaristan'dan 200 civarında çiftçi Brüksel'deki AB kurumları karşısındaki Schuman Meydanı'nda bir araya geldi.

Ülkelerinin bayraklarını taşıyan protestocular, "Çiftçi yoksa gıda da yok", "Ukrayna tahılına hayır" gibi çeşitli sloganlar attı.

Göstericiler, "Çiftçilere saygı duyulmalı", "Bütün çiftçilere adil koşullar sağlanmalı", "Ukrayna tahılı Afrika'ya aittir", "Ukrayna tarım ve gıda ürünlerine vergi ve kota gelmeli", "Ukrayna'ya yardım edin ama çiftçileri iflas ettirmeyin" ve "Çiftçileri koruyun" yazan afişler açtı.

Ukrayna çevresindeki ülkelerden gelen çiftçiler, AB Komisyonu'nun tarım ve gıda sektörünün karşılaştığı sorunlara ve piyasa bozulmalarına karşı uyguladığı politikaların yetersiz olduğunu savundu.

AB'nin Ukrayna ile uluslararası tarım ürünleri ticaretini 1 yıl daha serbestleştirdiğini anımsatan çiftçiler, bazı ülkelerde çiftçilere ödenen tazminatın yetersiz kaldığını belirtti.

Göstericiler, tarımsal ürün fiyatlarında hızlı bir düşüş yaşandığını, arzın talebin üzerinde olduğunu ve ciddi sorun yaşadıklarını savundu.

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin Ukrayna tarım ürünleri ile dolduğunu ifade eden çiftçiler, bu aşamada farklı depolama ve ticaret seçenekleri uygulanması gerektiğini dile getirdiler.

Protestocular, Ukrayna tarım ve gıda ürünlerine gümrük vergileri ve kotaların geri getirilmesini, Ukrayna'dan yapılan ithalata geçici sınırlayıcı tedbirlere ilişkin düzenleme kapsamının genişletilmesini istedi.

Süreç hakkında

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlaması ve Karadeniz limanlarından uzun süre sevkiyat yapılamamasının ardından, Ukrayna'ya ait önemli miktarda tahıl ve gıda ürünü kara yoluyla Doğu ve Orta Avrupa ülkelerine gönderilmeye başlanmıştı.

Ukrayna'dan çok miktarda tarım ürünü sınır ülkeleri olan Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ile yakındaki Çekya ve Bulgaristan piyasalarına girdi. Görece ucuz Ukrayna tahıl ve gıda ürünleri bu ülkelerdeki üreticileri rahatsız etti.

Bölge ülkelerdeki çiftçiler uzun süredir Ukrayna'dan ucuz tarım ürünleri ithalatına son verilmesini talep ediyordu. Bu ülkeler, geçen ay Ukrayna'dan gelen tahıl ve gıdalara geçici yasak uygulanması kararı almıştı.

AB Komisyonu da, Ukrayna'dan tahıl ithalatını yasaklayan ülkelerin kaygılarını gidermek için ürünlerin transit geçişine izin verilmesi halinde çiftçilere ilave destek sağlanmasını ve bazı Ukrayna ürünlerine kısıtlama getirilmesini içeren bir plan hazırlamıştı.

AB, geçen ay Ukrayna'ya ekonomik destek olmak için ülkeden ithal edilen bütün ürünlerdeki gümrük vergileri ve kotaları kaldıran uygulamayı 1 yıl uzatmayı öngören düzenlemeyi onaylamıştı.

AB'nin Ukrayna tahılına yönelik uygulamaları 6 ülkedeki çiftçileri tatmin etmedi.

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