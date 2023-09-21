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Dünya

Biden, Ukrayna için yeni askeri yardım paketi duyuracak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i bugün Beyaz Saray'da ağırlayacak olan ABD Başkanı Joe Biden, bu ülke için hava savunma yetenekleri içeren yeni bir askeri yardım paketi açıklayacak.

Tuğçenur Akgün  | 21.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
Biden, Ukrayna için yeni askeri yardım paketi duyuracak

New York

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden'ın Zelenskiy ile bugün altıncı kez yüz yüze görüşeceğini kaydeden Sullivan, Zelenskiy'nin Biden yönetimi döneminde ikisi savaş sonrası olmak üzere üçüncü kez Beyaz Saray'ı ziyaret edeceğini ifade etti.

Sullivan, Biden-Zelenskiy görüşmesinin Ukraynalıların karşı operasyonlarında ilerleme kaydettiği önemli bir dönemde gerçekleştiğini söyledi.

ABD'den Ukrayna'ya yeni askeri yardım

Biden'ın bugün, Ukrayna için önemli hava savunma yetenekleri içeren yeni bir askeri yardım paketi duyuracağını açıklayan Sullivan, "Rusya'nın bu ülkenin altyapısına yönelik saldırılarla insanları ısı ve elektrik gibi ihtiyaçlardan mahrum bırakmaya çalışacağı zorlu bir kış" öncesinde Ukrayna'nın kendini savunmasına yardımcı olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Sullivan, paketin içeriğinde ayrıca Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için ek mühimmat, topçu mühimmatı ve çift amaçlı geliştirilmiş konvansiyonel mühimmat (DPICM) dahil Ukrayna'nın karşı saldırısına yardımcı olacak silah ve teçhizatı da içereceğini aktardı.

Diğer yandan Sullivan, Biden'ın Ukrayna'ya uzun menzilli güdümlü füze sistemi ATACMS sağlamamaya karar verdiğini ancak gelecek için bu konuyu masadan da kaldırmadığı bilgisini paylaştı.

"Polonya'nın Ukrayna'nın destekçisi olmaya devam edeceğine inanıyorum"

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin, ülkesinin artık Ukrayna'ya silah göndermeyeceğiyle ilgili açıklamasını gördüğünde endişelendiğini söyleyen Sullivan, daha sonra Polonya hükümet yetkililerinin Polonya yapımı obüsler (Howitzer) dahil ekipman tedarikinin devam ettiğini açıklığa kavuşturduklarını gördüğünü söyledi.

Sullivan, Polonya'nın tutumunu tam olarak anlamak için bu ülkeyle istişarelerde bulunacaklarını kaydederek, "Ancak Polonya'nın Ukrayna'nın destekçisi olmaya devam edeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

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