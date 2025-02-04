Dolar
35.98
Euro
37.25
Altın
2,813.73
ETH/USDT
2,886.30
BTC/USDT
101,570.00
BIST 100
9,774.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB: ABD tarafından hedef alınırsak sert şekilde yanıt vereceğiz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetiminin AB'ye yeni gümrük tarifeleri uygulaması halinde sert şekilde yanıt verileceğini duyurdu.

Selen Valente Rasquinho  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
AB: ABD tarafından hedef alınırsak sert şekilde yanıt vereceğiz

Brüksel

Von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen savunma konulu ilk zirve toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

27 AB üyesi ülkenin liderinin savunmanın yanı sıra ABD ile ilişkiler konusunu ele aldığını belirten von der Leyen, "AB, ABD ile sağlam ve yapıcı bir diyaloğa hazır, ancak aynı zamanda ABD ile ilişkilerde potansiyel zorlukların da farkındayız ve buna hazırız. AB, haksız veya keyfi bir şekilde hedef alındığında, sert bir şekilde yanıt verecektir." dedi.

Von der Leyen, Trump yönetiminin Kanada ve Meksika'ya yüksek gümrük vergileri uygulamaya başlaması konusuna değinerek, "Bu tarifeler işletme maliyetlerini artırıyor, işçilere ve tüketicilere zarar veriyor. Ekonomilerde gereksiz yere hasar açıyor ve enflasyonu artırıyor. Bundan pek de iyi bir sonuç çıkacağını düşünmüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Finansman seçenekleri

AB üyesi ülkelerin savunma harcamalarını "büyük bir ölçekte artırması için büyük bir aciliyet" olduğunu vurgulayan von der Leyen, zirvede bunun için öncelikle daha fazla kamu fonu, daha sonra Avrupa Yatırım Bankası ve ulusal özel bankalarla çalışılarak kredi verme uygulamalarında esnekliğin artırılması seçeneklerini tartıştıklarını söyledi.

Mayısta İngiltere'de ortak zirve

Von der Leyen zirveye konuk olarak katılan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile savunmada daha yakın işbirliği konusunu ele aldıklarını belirterek, mayıs ayında İngiltere'de AB ile ortak bir savunma zirvesi düzenleneceğini duyurdu.

Avrupa hava savunması

Polonya ve Yunanistan'ın bir süre önce ortaya attığı kıta çapında hava savunma kalkanı projesi önerisinin de liderler tarafından görüşülerek büyük destek gördüğünü dile getiren von der Leyen, bunun gibi projelerin ele alınacağını, daha sonra Avrupa çapında finansman seçeneklerine karar verileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Göç İdaresi Başkanlığı 560 sözleşmeli personel alacak
AFAD, Mersin Valiliği, Göç İdaresi Başkanlığı ve büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Basın İlan Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de
MGK Genel Sekreterliği'ne, AFAD Başkanı Okay Memiş atandı
Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde üç deprem gerçekleşti

Benzer haberler

AB: ABD tarafından hedef alınırsak sert şekilde yanıt vereceğiz

AB: ABD tarafından hedef alınırsak sert şekilde yanıt vereceğiz

Kanada Başbakanı Trudeau, ABD'nin ülkeye getirdiği gümrük vergisinin en az 30 gün durdurulduğunu duyurdu

AB liderleri: Ek gümrük vergileri ABD'nin de zararına olur

Trump, ABD'nin yardımlarına karşılık Ukrayna'dan nadir toprak elementleri istiyor

Trump, ABD'nin yardımlarına karşılık Ukrayna'dan nadir toprak elementleri istiyor
ABD Başkanı Trump, Gazze'deki ateşkes sürecinin garantisinin olmadığını söyledi

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki ateşkes sürecinin garantisinin olmadığını söyledi
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, kapatılması tartışılan USAID'in direktör vekili oldu

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, kapatılması tartışılan USAID'in direktör vekili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet