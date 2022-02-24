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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Kiev Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Kiev
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Dünya

Biden, Rusya'ya Ukrayna operasyonundan dolayı uygulayacağı yaptırımları duyuracak

ABD Başkanı Joe Biden, perşembe günü öğle saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları duyuracak.

Dildar Baykan Atalay   | 24.02.2022
Biden, Rusya'ya Ukrayna operasyonundan dolayı uygulayacağı yaptırımları duyuracak

Washington

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, basın mensuplarına yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın perşembe günü öğle saatlerinde bir açıklama yapacağını kaydetti.

Yetkili, "Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya sebepsiz ve gayrimeşru saldırısına ilişkin ABD ve müttefiklerinin atacağı adımları duyuracağı bir konuşma yapacak." ifadesini kullandı.

Biden'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından Rusya'ya uygulanacak yeni ekonomik yaptırımları duyurması bekleniyor.

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