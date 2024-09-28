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Dünya

Biden, Nasrallah'ı öldüren İsrail'e destek verdi

ABD Başkanı Joe Biden, "Hizbullah, Hamas, Husiler ve İran destekli diğer terörist gruplara karşı" İsrail'in savunma hakkını tam olarak desteklediğini belirtti.

Mücahit Oktay  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
Biden, Nasrallah'ı öldüren İsrail'e destek verdi

New York

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, "Hasan Nasrallah ve liderliğini yaptığı terörist grup Hizbullah, 40 yıllık bir terör döneminde yüzlerce Amerikalıyı öldürmekten sorumluydu." ifadesini kullandı.

Biden, Nasrallah'ın, İsrail'in hava saldırısı sonucu ölmesini "Binlerce Amerikalı, İsrailli ve Lübnanlı sivil de dahil olmak üzere birçok kurbanı için bir adalet ölçüsü" şeklinde yorumladı.

Nasrallah'ın, 7 Ekim 2023 saldırılarından bir gün sonra Hamas ile birlikte İsrail'e karşı cephe aldığını belirten Biden, ABD'nin, "Hizbullah, Hamas, Husiler ve İran destekli diğer terörist gruplara karşı" İsrail'in savunma hakkını tam olarak desteklediğini vurguladı.

Joe Biden, dün Orta Doğu'daki ABD askeri birliklerinin daha da güçlendirilmesi talimatını verdiğini hatırlatarak, bunun, "saldırganlığı caydırmayı ve daha geniş bir bölgesel savaş riskini azaltmayı" amaçladığını ifade etti.

Biden, şunları kaydetti:

"Sonuç olarak, amacımız diplomatik yollarla hem Gazze'de hem de Lübnan'da devam eden çatışmaları azaltmaktır. Gazze'de, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından desteklenen bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşma peşindeyiz. Lübnan'da, İsrail ve Güney Lübnan'daki insanların güvenli bir şekilde evlerine dönmelerini sağlayacak bir anlaşma için görüşmelerde bulunuyoruz. Bu anlaşmaların tamamlanması, İsrail'e yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması ve daha geniş Orta Doğu bölgesinin daha fazla istikrar kazanmasının zamanı geldi."

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