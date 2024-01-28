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Dünya

Biden, Kongre'nin yetki vermesi halinde ABD-Meksika sınırını kapatacağını belirtti

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'de, Ukrayna'ya askeri yardım paketini de içeren sınır güvenliği tasarısının geçmesi halinde ABD-Meksika sınırını kapatma konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Islam Doğru  | 28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
Biden, Kongre'nin yetki vermesi halinde ABD-Meksika sınırını kapatacağını belirtti

New York

Biden, Güney Carolina'daki seçim kampanyasında, ülkedeki ana gündem maddelerinden biri olan sınır güvenliği sorununa ilişkin konuştu.

Hükümetin Kongre'ye önerdiği sınır güvenliği tasarısının onaylanması halinde ABD-Meksika sınırını hemen kapatacağını belirten Biden, "İki partili bir yasa tasarısı Amerika için iyi olacak. Bozulan göçmenlik sistemimizi düzeltmeye yardımcı olmak ve burada olmayı hak edenlere hızlı erişim sağlamak için Kongre'nin bunu geçirmesi gerekiyor." dedi.

Biden, tasarının başkan olarak kendisine, tekrar kontrol altına alınana kadar sınırı kapatma konusunda acil durum yetkisi vereceğini dile getirerek, "Eğer bu tasarı bugün yasalaşsaydı, sınırı hemen kapatır ve hızla düzeltirdim." diye konuştu.

Biden hükümetinin Kongre'ye sunduğu tasarı, sınırdan geçen düzensiz göçmen sayısının günlük 5 bini geçmesi halinde Başkan'a sınırı kapatma yetkisi veriyor.

Tasarı, 14 milyar doları sınırda güvenliği sağlayacak yeni devriye kuvvetleri oluşturulması, düzensiz göçmenlerin işlemlerini hızlandıracak personel ve ekipman alımını içeren 110 milyar dolarlık acil yardım paketinin de onaylanmasını gerektiriyor.

Biden'ı sınırları korumamakla eleştiren Cumhuriyetçiler, özellikle söz konusu paketin içinde Ukrayna'ya yapılacak askeri yardım kalemine karşı çıkıyor.

Öte yandan, ABD Sınır Devriyesi yetkilileri, kasım ayına göre yüzde 31 artışla geçen ay sınırdan geçen yaklaşık 250 bine yakın düzensiz göçmeni gözaltına aldıklarını, bazı günler sınırdan geçen düzensiz göçmen sayısının 10 bini aştığını açıkladı.

Aralıkta yakalanan düzensiz göçmenler içinde 56 binle Meksikalıların çoğunlukta olduğu, bunu 47 bine yakın kişiyle Venezuelalı göçmenlerin izlediği bilgisi verildi.

Diğer yandan, Biden hükümeti ile Cumhuriyetçi Teksas Valisi Gregg Abbott arasındaki "dikenli tel krizi" de devam ediyor.

ABD Yüksek Mahkemesinin Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca Teksas tarafından çekilen dikenli tellerin kaldırılması kararının ardından Teksas Valisi Abbot ile Başkan Joe Biden arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Teksas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bir bildiriyle Teksas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.

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