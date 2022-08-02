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Dünya

Biden, El-Kaide üst yöneticisi Zavahiri'nin hava saldırısı ile öldürüldüğünü doğruladı

ABD Başkanı Joe Biden, El-Kaide üst yöneticisi Eymen Zavahiri’nin Afganistan’da düzenlenen hava saldırısı ile öldürüldüğünü doğruladı.

İslam Doğru   | 02.08.2022
Biden, El-Kaide üst yöneticisi Zavahiri'nin hava saldırısı ile öldürüldüğünü doğruladı

New York

Beyaz Saray bahçesinde kameraların karşısına geçen Biden, Zavahiri’nin Kabil’de ailesi ile saklandığının tespit edildiğini ve kendisinin onayı ile pazar günü insansız hava aracı ile operasyon düzenlendiğini belirtti.

Biden, "Zavahiri gitti ve bir daha asla, Afganistan'ın teröristlerin güvenli bir sığınağı olmasına neden olmayacak ve biz bundan emin olacağız. Bu terörist lider artık yok." diye konuştu.

Zavahiri’ye yönelik operasyon ile "adalet"in yerine getirildiğini kaydeden Biden, 11 Eylül 2001 saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine de rahatlama sağlandığını ifade etti.

Biden, "Bu gece bir kez daha netleştiriyoruz ki ne kadar sürerse sürsün, nereye saklanırsanız saklanın, halkımız için bir tehdit iseniz, ABD sizi bulur ve çıkarır." dedi.

Zavahiri'ye yönelik operasyonu "bir başarı" olarak niteleyen Biden, ABD istihbarat birimlerine de bu konudaki "olağanüstü ısrarları ve becerileri" dolayısıyla teşekkür etti.

​​​Taliban, Eymen Zavahiri'nin öldürüldüğü ABD saldırısına tepkili

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'ın başkenti Kabil'de El-Kaide üst yöneticisi Eymen Zavahiri'nin öldürüldüğü ABD'nin İHA saldırısını kınadı.

Mücahid, saldırıyla ilgili kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, pazar günü sabahı Kabil'in merkezinde bulunan Şerpur Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırının ABD'ye ait İHA tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Söz konusu saldırıyı kınayan Mücahid, bunun uluslararası ilkelerin ve yabancı güçlerin Afganistan'dan ayrılması konusunda ABD ile Taliban arasında 2020'de varılan Doha anlaşmasının ihlali olduğunu kaydetti.

Mücahid, Zavahiri'nin ölümü hakkında yorumda bulunmadı.

3 yerde patlama sesi duyulmuştu

Pazar günü sabah saat 06.00 sularında Kabil'in 3 farklı noktasında şiddetli patlama sesleri duyulmuştu.

Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Şerpur Mahallesi'nde boş bir eve roketli saldırı yapıldığı ancak can kaybının yaşanmadığı belirtilmişti.

Açıklamada, saldırının İHA'larca yapıldığı yönündeki iddialar reddedilmişti.

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