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Dünya

Beyaz Saray'ın yakınındaki parkta kamyonuyla bariyerlere çarpan genç gözaltına alındı

ABD'nin başkenti Washington'da, Beyaz Saray'ın çok yakınında bulunan Lafayette Parkı'nda, kiralık kamyonla güvenlik bariyerine çarpan gencin gözaltına alındığı bildirildi.

Mücahit Oktay  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
Beyaz Saray'ın yakınındaki parkta kamyonuyla bariyerlere çarpan genç gözaltına alındı

New York

Gizli Servis İletişim Şefi Anthony Guglielmi, yaptığı açıklamada, "Gizli Servis veya Beyaz Saray personelinde herhangi bir yaralanma olmadı ve kazanın nedeni ve şekli soruşturma altında." dedi.

Guglielmi, daha sonra Twitter'dan, kamyonun Washington D.C. polisi tarafından güvenli kabul edildiğini ve yapılan soruşturmada, "sürücünün güvenlik bariyerlerine kasıtlı olarak çarpmış olabileceğinin ortaya çıktığını" açıkladı.

ABD Park Polisi, U-Haul şirketine ait kiralık kamyonla Beyaz Saray'ın çok yakınındaki parkta, dün gece yaşanan olayın failinin 19 yaşında Missourili bir genç olduğunu ve gözaltına alındığını belirtti.

Polis ayrıca, kazada yaralanan olmadığı, şüphelinin aracından ise bir Nazi bayrağı çıktığı, herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığı bilgisini paylaştı.

Şüphelinin bir ABD başkanını, başkan yardımcısını veya bir aile üyesini öldürmek veya onlara zarar vermekle suçlandığı kaydedildi.


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