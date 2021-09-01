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Dünya

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: Kabil havalimanının yeniden işlemesi konusunda Türkiye ve Katar ile çalışıyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Kabil havalimanının işler ve açık halde kalması konusunda Türkiye ve Katar ile çalıştıklarını söyledi.

Hakan Çopur   | 01.09.2021
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: Kabil havalimanının yeniden işlemesi konusunda Türkiye ve Katar ile çalışıyoruz

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın brifinginde, ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci ve son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Psaki, ABD'nin, Afganistan'da kalan vatandaşlarının tahliyesi konusunda tüm çabayı göstereceğinden herkesin emin olması gerektiğini ve bu konuda Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın açık olmasının önemli olduğunu vurguladı.

Havalimanının açık olmasının herkesin yararına olduğunu dile getiren Psaki, "Burada önemli ortaklar olan Türkler ve Katarlılarla birlikte çalıştığımız daha spesifik konu, havalimanının sivil tarafının yeniden operasyonel hale gelmesidir. Böylece sadece insanların tahliyesi değil, aynı zamanda Dünya Gıda Programı gibi programlar yoluyla insani yardımların ulaştırılması da mümkün olur." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararını savunan Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın halen Afganistan'da olan ancak ayrılmak isteyen Amerikalıların çıkarılması konusunda her şeyi yapacağını dile getirdi.

Psaki ayrıca, Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin tahliyesi konusunda Taliban ile görüşmelerinin süreceğini ifade etti.

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