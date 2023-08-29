Beyaz Saray: Prigojin'in uçak kazasında öldüğünden giderek daha çok emin oluyoruz
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in 23 Ağustos'taki uçak kazasında öldüğünden giderek daha çok emin olduklarını belirtti.
Ankara
Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
- Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı: Düşen uçakta Wagner'in kurucusu Prigojin öldü
- Rusya'da düşen uçağın son anlarında yükselip alçaldığı tespit edildi
- Putin, Tver’de düşen uçakta ölenler için başsağlığı diledi
- Pentagon, Wagner’in kurucusu Prigojin'in "öldürüldüğünü" iddia etti
- ABD istihbaratı: Wagner'in kurucusu Prigojin'in uçağı "kasıtlı patlamayla" düşürüldü
- İngiliz makamlarına göre Prigojin'in uçağını Putin'in emriyle Rus iç istihbaratı düşürdü
- Kremlin: (Prigojin’in uçağının düşmesi) Batı’daki spekülasyonların hepsi yalan
- GÖRÜŞ - Prigojin'den sonra Wagner nereye?
- Restoran işletmeciliğinden paramiliter grup liderliğine: Wagner'in isyankar patronu Prigojin
Gazetecinin, "Prigojin'in uçağının düşme nedenine ilişkin yeni bir veriye ulaştınız mı?" şeklindeki sorusuna Jean-Pierre, "Bu konuda yeni bir değerlendirmemiz yok." yanıtını verdi.
Rus haber ajansı TASS: Düşen jette Wagner’in kurucusu Prigojin de vardı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 23, 2023
Rusya'nın Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu 10 kişi öldü https://t.co/1ZsndpMSum pic.twitter.com/G2wlhJQYSc
Jean-Pierre, sözlerini "Prigojin'in geçen çarşamba, 23 Ağustos'ta yaşanan uçak kazasında öldüğünden giderek daha çok emin oluyoruz." şeklinde sürdürdü.
Rusya, Prigojin'in uçak kazasında öldüğünü teyit etmişti
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) 23 Ağustos’ta yapılan açıklamada, içerisinde Prigojin’in de bulunduğu özel jetin Tver’de düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.
Açıklamaya göre, uçakta yer alan yolcu listesinde Prigojin’in yanı sıra yardımcısı ve Wagner’in kurucularından Dmitriy Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev’in isimleri yer almıştı.
Rusya Soruşturma Komitesi, 27 Ağustos'taki açıklamasında Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu ölenler arasında Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in bulunduğunu teyit etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.