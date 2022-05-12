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Dünya

Beyaz Saray: Kuzey Kore bu ay 7. kez kıtalararası balistik füze denemesi yapabilir

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kuzey Kore'nin bu ay 7'nci kez kıtalararası balistik füze denemesi yapabileceğini ve bu bilgiyi müttefikleri ile paylaştıklarını açıkladı.

Dildar Baykan Atalay   | 12.05.2022
Beyaz Saray: Kuzey Kore bu ay 7. kez kıtalararası balistik füze denemesi yapabilir

Washington DC

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek hafta Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret edeceğini anımsatan Psaki, Biden'ın Kuzey ile Güney Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgeye gidip gitmeyeceğine ilişkin detay vermedi.

Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemeleri konusunda da konuşan Psaki, "ABD, Kuzey Kore'nin 7'nci kez bu tarz bir füzeyi bu ay deneyebileceğine ilişkin istihbarat aldı. Bu bilgiyi ortak ve müttefiklerimizle paylaştık ve yakın koordinasyon halindeyiz." ifadesini kullandı.

Psaki, Kuzey Kore'nin son zamanlarda yaptığı füze denemeleri ve açıklamaları da "istikrarı bozucu" olarak nitelendirerek Biden'ın gelecek haftaki ziyaretinin ana başlıklarından birinin de bu konu olacağını belirtti.

6'ncı sınıf öğrencisinden Psaki'ye soru

Öte yandan, basın toplantısında 6'ncı sınıf öğrencisi Rory Hu da çocuk eğitim dergisi Nick News adına Psaki'ye soru yöneltti.

Hu, Psaki'ye Biden'ın çocukların zihinsel sağlığının sosyal medyada korunması konusunda ne tür politikalar izlediği yönünde bir soru yöneltti.

Psaki ise Biden'ın bu konuya büyük önem verdiğini ve bu konuda ekibinin çalıştığını söyledi.

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