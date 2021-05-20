Euro
10.26
Dolar
8.38
BIST 100
1,449.82
Altın
1,876.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Beyaz Saray: İsrail ve Hamas çatışmanın bitirilmesine yönelik pozisyon almalı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İsrail'in ve Hamas'ın artık çatışmaların sona erdirilmesi yönünde pozisyon almaları gerektiğini vurgularken potansiyel bir ateşkesi teyit edemeyeceğini belirtti.

Dildar Baykan   | 20.05.2021
Beyaz Saray: İsrail ve Hamas çatışmanın bitirilmesine yönelik pozisyon almalı

Washington DC

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin Filistin'de son günlerde yaşananlara yönelik sorularını yanıtladı.

Bölgedeki sorunun çözümüne yönelik "sessiz ve yoğun" diplomasilerini sürdürdüklerini belirten Psaki, "2014'e baktığımızda bölgedeki çatışmaların bitmesi 51 gün sürmüştü. Şu anda çatışmaların 10'uncu günündeyiz. Gün geçtikçe can kayıpları artıyor, Filistinlilerin yaşamını yitirmesi gerçek bir trajedi." ifadesini kullandı.

Psaki, bölge ile sürekli iletişim halinde olduklarının altını çizerek, "Biz bu çatışmaların sona ermesi için elimizden geleni yapıyoruz. Potansiyel bir ateşkes anlaşmasına ilişkin haberleri gördük. Bu oldukça umut verici ancak biz anlaşmalar konusunda fazla konuşamayız." diye konuştu.

İsrail ve Filistin'in yanı sıra bölgedeki lider ülkelerle bugüne kadar 80'den fazla telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirten Psaki, son olarak Başkan Joe Biden'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda görüştüğünü ve görüşmenin içeriğine ilişkin detaylı bir açıklama yapacaklarını kaydetti.

Senato ve Temsilciler Meclisindeki Demokratların İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışının durdurulmasına yönelik sunduğu yasa tasarılarına doğrudan yorum yapmaktan kaçınan Psaki, "Ancak şunu söyleyebilirim, İsrail'e uzun yıllara dayanan daimi bir güvenlik ve stratejik ortaklığımız var." dedi.

Psaki ve Fox News muhabirinin tartışması toplantıya damga vurdu

Psaki'nin, Fox News Muhabiri Peter Doocy ile yaptığı tartışma da basın toplantısının en dikkat çekici anları oldu.

Doocy Psaki'ye Biden'ın dünyadaki büyük problemlere çözüm vaadiyle başa geldiğine ve neden İsrail-Filistin konusuna çok fazla dahil olmadığını sorması üzerine Psaki, "Biden'ın Sisi ile yaptığı telefon görüşmesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı 4 telefon görüşmesini ve dünya liderleri ile yaptığımız 80 görüşmeyi görmüyor musunuz?" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Doocy, "Biden, Netanyahu'yu uzun süredir tanıdığını söylüyor ancak Netanyahu'nun dünkü gerginliğin azaltılması çağrısında Biden'ı yok saydığını görmüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Psaki ise, "Biz inandığımız yolda ilerliyoruz. İsrail'in operasyonlarının azaltacağı bir pozisyon almasını istiyoruz." demekle yetindi.

Hamas ve İsrail'e "çatışmayı bitirme" çağrısı

Bölgede çatışmaların durması için her iki tarafa da baskılarını sürdüreceklerini ifade eden Psaki, "Taraflar, bu çatışmayı bitirmeye yönelik pozisyon almalılar. Bizim kesin amacımız çatışmaların durması. Bu konudaki diplomasimizi de sürdürüyoruz." dedi.

Psaki, Biden yönetiminin İsrail'e net mesajının ne olduğunun sorulması üzerine, "İsrail'in askeri hedeflerini büyük oranda gerçekleştirdiğine inanıyoruz. Kendi halkını ve Hamas'ın binlerce roketine yanıt vermek için bu hedefleri koymuşlardı. Şimdi artık operasyonlarını yavaşlatma zamanı." diye konuştu.

Psaki insan hakları sorusuna yanıt veremedi

Bir muhabir Psaki'ye, "Filistin'de 65'i çocuk 230 sivil yaşamını yitirdi. 50 bin kişi yerinden edildi. Biden yönetimi dış politikada insan haklarını öne çıkarıyor. Neden Filistinli çocukların yaşamlarını korumak için daha fazla şey yapmıyorsunuz ve en yakın müttefikiniz İsrail'e daha fazla baskı uygulamıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Bu soruya doğrudan yanıt vermekten kaçınan Psaki, amaçlarının çatışmaları önlemek olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Demokratlar arasındaki ayrışmayı görmezden geldi

Psaki, Kongredeki Demokrat isimlerin Demokrat Başkan Joe Biden ile İsrail konusunda görüş ayrılığı yaşadığına ilişkin bir soruya ise, "Görüş ayrılıkları, taktikler ve yöntemler konusunda. Yoksa hepimizin ortak amacı bu çatışmanın bitmesi, bu da yeterince birleştirici bir mesaj." karşılığını verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 125 bine yaklaştı
İspanya'da Kovid-19'dan günlük can kaybı son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi
Türkiye'de 9 bin 385 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 27 milyon dozu aştı

Benzer haberler

Beyaz Saray: İsrail ve Hamas çatışmanın bitirilmesine yönelik pozisyon almalı

Beyaz Saray: İsrail ve Hamas çatışmanın bitirilmesine yönelik pozisyon almalı

İsrail'in, Filistin'de görev yapan gazetecilere saldırılarına 'dur' demek için imza kampanyası başlatıldı

İsrail televizyonu: İsrail kabinesi 24 saat içinde yürürlüğe girmesi hedeflenen tek taraflı ateşkesi oylayacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye, Filistin halkının meşru mücadelesini desteklemeye devam edecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye, Filistin halkının meşru mücadelesini desteklemeye devam edecek
ABD'den İsrail'in Filistinli sivillere saldırıları karşısında sessiz kaldığı eleştirilerine yanıt

ABD'den İsrail'in Filistinli sivillere saldırıları karşısında sessiz kaldığı eleştirilerine yanıt

İDDEF Gazze'ye 2 milyon liralık insani yardım ulaştırdı

İDDEF Gazze'ye 2 milyon liralık insani yardım ulaştırdı