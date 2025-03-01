ABD Savunma Bakanı Hegseth, hava saldırılarına ilişkin kuralların hafifletildiği iddiasını doğruladı
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başkan Donald Trump yönetiminin askeri baskınlar ve hava saldırılarına ilişkin kuralları hafiflettiği iddiasını doğruladı.
İstanbul
Bakan Hegseth, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, CBS News'ün konu hakkındaki haberini alıntılayarak "Doğru." ifadesini kullandı.
Hegseth'in alıntıladığı haberde, politika değişikliğinden haberdar olduğu ifade edilen ancak isimleri açıklanmayan ABD'li yetkililer, Trump yönetiminin askeri baskınlar ve hava saldırılarına ilişkin kuralları hafiflettiğini kaydetmişti.
Yetkililer, bu hamlenin komutanlara hedef seçimi konusunda "daha fazla serbestlik tanıyacağını" belirtmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.