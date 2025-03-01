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Dünya

ABD Savunma Bakanı Hegseth, hava saldırılarına ilişkin kuralların hafifletildiği iddiasını doğruladı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başkan Donald Trump yönetiminin askeri baskınlar ve hava saldırılarına ilişkin kuralları hafiflettiği iddiasını doğruladı.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
ABD Savunma Bakanı Hegseth, hava saldırılarına ilişkin kuralların hafifletildiği iddiasını doğruladı

İstanbul

Bakan Hegseth, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, CBS News'ün konu hakkındaki haberini alıntılayarak "Doğru." ifadesini kullandı.

Hegseth'in alıntıladığı haberde, politika değişikliğinden haberdar olduğu ifade edilen ancak isimleri açıklanmayan ABD'li yetkililer, Trump yönetiminin askeri baskınlar ve hava saldırılarına ilişkin kuralları hafiflettiğini kaydetmişti.

Yetkililer, bu hamlenin komutanlara hedef seçimi konusunda "daha fazla serbestlik tanıyacağını" belirtmişti.

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