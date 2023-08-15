Beyaz Saray, eleştirilerin ardından Biden'ın Hawaii ziyareti için "aktif görüşmeler" yapıyor
Beyaz Saray, 99 kişinin hayatını kaybettiği Hawaii'deki yangınlarla ilgili tutumu eleştirilen ABD Başkanı Joe Biden'ın bölgeyi ne zaman ziyaret edebileceğiyle ilgili halihazırda "aktif görüşmeler" yaptıklarını bildirdi.
New York
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Dalton, Biden'ın Wisconsin'deki programı için seyahat ettiği uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
- Hawaii'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a çıktı
- Hawaii'de yangınlar sonrası yeniden inşa sürecinin milyarlarca dolara mal olması bekleniyor
- İklim değişikliği, yeşil bitki örtüsüyle bilinen Hawaii'de orman yangınlarını tetikledi
ABD'nin Hawaii eyaletinde süren ve 99 kişinin hayatını kaybettiği, milyarlarca dolarlık hasara neden olan ve ölü sayısının artması beklenen orman yangınlarıyla ilgili Dalton'a, Biden'a yöneltilen eleştiriler kapsamında soru soruldu.
Dalton, hafta sonu Maui'deki yangınlarda artan ölü sayısıyla ilgili yorumu sorulduğunda "Yorumum yok." demesi ve daha sonra da konuyla ilgili sorulara yanıt vermemesi üzerine oldukça eleştirilen Biden'ın, yangınlarla mücadelede ilk günden beri işin içinde olduğunu savundu.
Biden'ın geçen hafta yaptığı bir konuşmada yangınlara da yer verdiğini hatırlatan Dalton, bugün Wisconsin'deki konuşmasında da kurtarma çabalarının son durumuna yer vereceğini bildirdi.
Dalton ayrıca, Biden'ın Hawaii'yi ne zaman ziyaret edebileceğiyle ilgili "aktif görüşmeler" yaptıklarını söyledi ancak başka bir detay paylaşmadı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın Hawaii'yi ziyaretiyle ilgili bir plan olmadığını söylemişti.
ABD'nin Hawaii eyaleti son bir haftadır orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar, bugüne kadar eyalet tarihindeki "en ölümcül doğal afet" olarak kayıtlara geçerken ölü sayısının daha da artması bekleniyor.
Yangınlar sonrası yeniden inşa sürecinin milyarlarca dolara mal olması bekleniyor
Pasifik Afet Merkezi ve Acil Durum Yönetimi Ajansının (FEMA) hasar değerlendirme verilerine göre, Hawaii'nin Maui Adası'ndaki Lahaina kasabasında yeniden inşa için tahmini maliyetin 5,52 milyar dolar olacağı öngörülüyor.
Alevlerin yol açtığı tahribatın büyük kısmının yaşandığı tarihi Lahaina'da 2 bin 200'den fazla yapı hasar aldı veya yıkıldı. Yangına maruz kalan binaların yüzde 86'sını konutlar oluştururken iş yerleri, okullar, tarım arazileri ve devlet kurumları gibi birçok yapı ve alan da ciddi hasar aldı.
Maui Adası'nda yangınlardan etkilenen Kula kasabasında 544 bina zarar görürken bu bölgenin yeniden inşası için tahmin edilen maliyetin 434 milyon dolar olması bekleniyor.
ABD'nin Hawaii eyaletindeki Büyük Ada ve Maui Adası'nda devam eden yangınlarda 80 kişi hayatını kaybetmişti. Yangınlar nedeniyle yüzlerce kişinin kayıp olmasından dolayı ölü sayısının artmasından endişeleniliyor.
Hawaii'deki orman yangınları bugüne kadar eyalet tarihindeki "en ölümcül doğal afet" olarak kayıtlara geçti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.