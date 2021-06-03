Euro
10.58
Dolar
8.71
BIST 100
1,428.13
Altın
1,870.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara ATB İş Merkezinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
logo
Dünya

Beyaz Saray: Biden, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın 14 Haziran'da NATO Zirvesindeki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek ikili ve bölgesel konuları ele alacağını açıkladı.

Dildar Baykan   | 03.06.2021
Beyaz Saray: Biden, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Washington DC

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk denizaşırı ziyareti kapsamında bu ay İngiltere, Belçika ve İsviçre'ye gideceğini belirtti.

Biden'ın söz konusu ziyaret çerçevesinde ABD'nin ittifakları yeniden tesis etme, Transatlantik ilişkileri canlandırma ve diğer müttefik ve ortaklarıyla yakın iş birliği içinde olma taahhüdünü vurgulayacağını aktaran Psaki, Biden'ın 10 Haziran'da İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geleceğini kaydetti.

Psaki, Biden'ın 11-13 Haziran'da İngiltere'nin Cornwall kentinde düzenlenecek G7 Zirvesine katılacağını belirterek, Biden'ın burada kamu sağlığı, ekonomik iyileşme, iklim değişikliği gibi konuları vurgulayacağını ve ikili görüşmeler gerçekleştireceğini aktardı.

Biden'ın 13 Haziran'da Windsor Sarayı'nda İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile bir araya geleceğini aktaran Psaki, bu görüşmenin ardından Biden'ın NATO Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'e döneceğini kaydetti.

14 Haziran'da NATO liderlerinin gelecek tehditleri nasıl karşılayacakları ve etkili yük paylaşımı konusunda istişarelerde bulunacağını belirten Psaki, "Biden, birçok ikili ve bölgesel meseleyi ele almak için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşecek." ifadesini kullandı.

Biden'ın son durağı Cenevre

Psaki, Biden'ın 15 Haziran'da Brüksel'de ABD - Avrupa Birliği zirvesine katılacağını ve Belçika Kralı Philippe ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile bir araya geleceğini kaydetti.

Biden'ın 16 Haziran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Brüksel'den İsviçre'nin Cenevre kentine geçeceğini aktaran Psaki, Biden'ın burada da İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin ve İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile görüşeceğini bildirdi.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilim insanlarına göre mRNA aşıları Kovid-19'a karşı uzun süreli koruma sağlayabilecek
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,7 milyonu aştı
Dünya genelinde 2 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Harvard Üniversitesinden Prof. Dr. Hotamışlıgil: Kovid-19 aşısını hiçbir tereddüdüm olmadan yaptırdım
'Uzun süreli yürüyüş yapamıyorum, çok çabuk yoruluyorum'

Benzer haberler

Beyaz Saray: Biden, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Beyaz Saray: Biden, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

ABD, yolcu uçağını 'zorla' indiren Belarus'a kapsamlı yaptırımlar getirmeye hazırlanıyor

ABD'deki Müslümanların çatı kuruluşundan Biden yönetimine 'Filistinlilerin insan haklarını koruyun' çağrısı

ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekilme sürecini temmuzun ortalarında tamamlaması bekleniyor

ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekilme sürecini temmuzun ortalarında tamamlaması bekleniyor
Netanyahu Biden'ın 'ateşkes için gerginliğin düşürülmesi talebini' kabul etmedi

Netanyahu Biden'ın 'ateşkes için gerginliğin düşürülmesi talebini' kabul etmedi