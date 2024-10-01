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Dünya

Beyaz Saray, ABD'nin doğu yakasındaki limanlarda çalışan işçilerin grevini yakından izliyor

Beyaz Saray, ABD'nin doğusunda ve güneyinde bulunan limanlarda çalışan işçilerin grevinin yakından izlendiğini bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Beyaz Saray, ABD'nin doğu yakasındaki limanlarda çalışan işçilerin grevini yakından izliyor Fotoğraf: Jesus Olarte/AA

Washington

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibine her iki tarafa da masada olmaları, iyi niyetle, adil ve hızlı şekilde müzakere etmeleri gerektiği mesajını doğrudan iletmeleri talimatını verdiği aktarıldı.

Grevin yakından izlendiği belirtilen açıklamada, Başkan Biden'ın kolektif pazarlığın hem Amerikalı işçiler hem de işverenler için adil bir anlaşmaya varmanın en iyi yolu olduğuna inandığı kaydedildi.

Açıklamada, olası tedarik zinciri etkilerinin de yakından izlendiği ve gerekirse olası etkileri ele almanın yollarının değerlendirildiği belirtildi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında, yakıt, gıda ve ilaç gibi önemli alanlar dahil olmak üzere tüketiciler üzerindeki etkilerin şu anda sınırlı olmasının beklendiği ifade edildi.

Öte yandan ABD Başkanı Biden, yaptığı yazılı açıklamada, kolektif pazarlığın işçilerin hak ettikleri ücret ve yan hakları almalarının en iyi yolu olduğunu vurguladı.

Biden, yabancı sermayeli taşıyıcılardan oluşan grubu temsil eden Birleşik Devletler Denizcilik İttifakı'nı (USMX) masaya oturmaya ve Uluslararası Liman İşçileri Sendikası (ILA) çalışanlarına adil bir teklif sunmaya çağırdığını belirtti.

Okyanus taşıyıcılarının pandemiden bu yana rekor karlar elde ettiğini ve bazı durumlarda karlarının pandemiden önceki karlarına kıyasla yüzde 800'ün üzerinde arttığına işaret eden Biden, "Limanları açık tutmak için pandemi sırasında kendilerini riske atan işçilerin de ücretlerinde anlamlı bir artış görmesi adildir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin doğu yakasındaki limanlarda çalışan işçilerin grevi

ABD'nin doğusunda ve güneyinde bulunan limanlarda çalışan yaklaşık 45 bin işçiyi temsil eden ILA ile işverenleri temsil eden USMX arasındaki yeni sözleşme müzakerelerinde anlaşmaya varılamamıştı.

İşçiler, 6 yıllık dönemde yüzde 77 oranında ücret artışı talep ederken, Biden yönetimi yetkililerinin anlaşmazlığı çözmeleri için baskı yaptığı işverenler ise bu oranı yüzde 50'de tutmuştu.

Sendika üyesi işçiler, maaş artışı ve otomasyon konularında işverenlerle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle greve başlamıştı.

Sendikanın 1977'den bu yana ilk kez başlattığı ve Maine'den Texas'a onlarca eyalette 36 limanı etkileyen grev nedeniyle sevkiyatlar olumsuz etkilenmişti.

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