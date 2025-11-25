Dolar
42.42
Euro
49.08
Altın
4,136.12
ETH/USDT
2,929.30
BTC/USDT
87,093.00
BIST 100
10,857.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bessent, Trump'ın Noel'den önce yeni Fed başkanını belirleyebileceğini söyledi

ABD Hazine Bakanı Bessent, Başkan Donald Trump'ın Noel'den önce ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni başkanının kim olacağına dair açıklama yapma ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
Bessent, Trump'ın Noel'den önce yeni Fed başkanını belirleyebileceğini söyledi

New York

Bessent, katıldığı televizyon yayınında, görev süresi Mayıs 2026'da sona erecek Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçebilecek muhtemel isimlerle devam eden görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu.

Bugün ikinci tur için son görüşmeyi yapacağını söyleyen Bessent, 5 güçlü aday bulunduğunu ve tüm adayların kendisini etkilediğini anlattı.

Bessent, Fed'in çok karmaşık bir yapıya dönüştüğünü ve artık sadece para politikasını belirlemekle kalmadığını ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fed başkanı adaylarının, Amerikan halkını ve ekonomisini korumak ile enflasyon ve istihdam hedeflerine ulaşma konusundaki bakış açılarının bir kriter olduğunu dile getiren Bessent, "Bence işleri biraz basitleştirmeliyiz. Fed'in eskisi gibi arka plana çekilip, ortalığı yatıştırıp Amerikan halkı için çalışmasının zamanı geldi." diye konuştu.

Bessent, gelecek Fed başkanının ne zaman belirleneceğine yönelik de şunları kaydetti:

"Başkanın Noel'den önce bir açıklama yapma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ancak Noel tatili öncesinde mi yoksa yeni yılda mı olacağına karar vermek onun yetkisi dahilinde. Bence işler çok iyi gidiyor."

Geçen ay Fed başkanlığı için 5 adayın değerlendirildiğini söyleyen Bessent, bu isimleri Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh ve varlık yönetimi şirketi Blackrock'ın üst yönetiminden Rick Rieder olarak sıralamıştı.

Bessent, Şükran Günü'nden kısa süre sonra aday listesini ABD Başkanı Trump'a sunmayı planladığını belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, DSÖ heyetiyle görüştü
TDK "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nı belirlemek için öneri sürecini başlattı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı
Emine Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı'na ilişkin paylaşım
DMM'den "Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi" iddialarına yalanlama

Benzer haberler

Bessent, Trump'ın Noel'den önce yeni Fed başkanını belirleyebileceğini söyledi

Bessent, Trump'ın Noel'den önce yeni Fed başkanını belirleyebileceğini söyledi

Emtia piyasaları Fed yetkililerinin açıklamalarıyla dalgalandı

Fed tutanakları faiz indirimi konusunda görüş ayrılığını ortaya koydu

Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı

Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı
Bitcoin, Fed'in para politikasındaki belirsizlikle mayıstan beri en düşük seviyeye geriledi

Bitcoin, Fed'in para politikasındaki belirsizlikle mayıstan beri en düşük seviyeye geriledi
Küresel piyasalar temkinli iyimserlikle ilerliyor

Küresel piyasalar temkinli iyimserlikle ilerliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet