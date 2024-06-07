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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Belçika'da üniversite öğrencilerinden Filistin'e destek gösterisi

Belçika'daki Brüksel Özgür Üniversitesi (ULB) öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Melike Pala, Dursun Aydemir  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Belçika'da üniversite öğrencilerinden Filistin'e destek gösterisi

Ankara

Yaklaşık 150 ULB öğrencisi, yerel saatle 18.30'da üniversite binasının önünde toplanmaya başladı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto eden öğrenciler, "Filistin'e özgürlük", "Yaşasın Filistin", "İsrail teröristtir" ve "İsrail suçludur" sloganları attı.

Öğrenciler, ellerinde Filistin bayrakları ve boyunlarına astıkları Filistin kefiyesi ile sloganlar eşliğinde üniversite dışına çıkıp çevresinde yürüdükten sonra tekrar kampüse döndü.

Polisin öğrencilerin İsrail'in Brüksel Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçmelerini engellemek için üniversite çevresine barikat kurduğu görüldü.

Polisin müdahalede bulunmadığı eylemde gözaltına alınan olmadı.

ULB yönetimi, 28 Mayıs'ta, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarına uyana kadar İsrail ile tüm akademik ilişkileri askıya aldığını duyurmuştu.

Öte yandan, öğrenciler eylemlerine devam etme kararı almıştı.

Belçika'nın Brüksel, Gent, Anvers, Leuven ve Liege kentlerindeki üniversitelerde mayıs ayında başlayan öğrenci eylemleri sürüyor.

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