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Ekonomi, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in yoğun saldırıları Gazze Şeridi'nin ekonomisini de vurdu

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği aralıksız saldırılar ve uyguladığı abluka, ekonomide benzeri görülmemiş yıkıma neden olurken, işsizlik oranını da yüzde 79,1'e yükseltti.

Muhammet İkbal Arslan  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
İsrail'in yoğun saldırıları Gazze Şeridi'nin ekonomisini de vurdu Fotoğraf: Doaa Albaz/AA

Cenevre

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Filistin Merkezi İstatistik Bürosu (PCBS) tarafından yayımlanan raporda, 8 aydır İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi ile işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan istihdam kaybına ilişkin tahminler yer aldı.

Buna göre, Gazze'ye saldırılar nedeniyle büyük ölçekte iş ve gelir kaybı yaşanırken, işgal altındaki Filistin topraklarındaki gayri safi yurtiçi hasılada (GSYİH) keskin düşüş oldu.

Gazze Şeridi'ndeki işsizlik oranı yüzde 79,1'e yükselirken, krizden ciddi şekilde etkilenen Batı Şeria'da işsizlik yüzde 32'ye ulaştı.

Gazze Şeridi'ndeki neredeyse tüm özel sektör kuruluşlarının üretimi tamamen durma veya önemli ölçüde azalma noktasına geldi. Sektör, saldırıların ilk 4 ayında üretim değerinin yüzde 85,8'ini (yaklaşık 810 milyon dolar) kaybetti.

Saldırılar ekonomide de benzeri görülmemiş yıkıma neden oldu

İşgal altındaki Batı Şeria'da özel sektör aynı dönemde üretim değerinde yüzde 27'lik (yaklaşık 1,5 milyar dolar) düşüş yaşadı.

Gazze'ye saldırılar, Filistin işgücü piyasasında ve daha geniş anlamda ekonomide benzeri görülmemiş yıkıma sebep oldu.

Raporda görüşlerine yer verilen ILO Arap Ülkeleri Bölge Direktörü Ruba Jaradat, yeni raporun, Gazze Şeridi'ne saldırıların, insan yaşamını, ekonomik faaliyetleri ve geçim kaynaklarını önemli ölçüde etkilediğini gösterdiğini belirtti.

Jaradat, "Bu durum, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin acılarını artırıyor, güvenliklerini ve refahlarını daha da tehlikeye atıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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