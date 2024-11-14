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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Gazze'de yerinden edilenlerin çadırını vurdu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nda yerinden edilenlerin çadırına düzenlediği hava saldırısında biri çocuk 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hosni Nedim, Çağrı Koşak  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
İsrail Gazze'de yerinden edilenlerin çadırını vurdu

Gazze

Aksa Şehitleri Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Bureyc Mülteci Kampı'nı bombaladı.

Yerinden edilenlerin çadırlarına düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu 3 Filistinli hayatını kaybetti, birçok Filistinli yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 2 milyon 300 bin Filistinliden 2 milyonu yerinden edildi.

Yerinden edilen sivillerin sığındığı çadırlar sık sık İsrail ordusu tarafından hedef alınıyor.

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