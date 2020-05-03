Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 50 bine yaklaştı
Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 389 artarak 49 bin 906'ya ulaştı.
Brüksel
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Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 389 artarak 49 bin 906'ya ulaştı.
Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 77 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 98 kişinin taburcu edildiği bildirildi.
Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 15 azalarak 674 olduğu bilgisi paylaşıldı.
Kovid-19 görülen kişi sayısının 389 artarak 49 bin 906'ya ulaştığı aktarılan açıklamada, 79 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Böylece, salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 7 bin 844'a yükseldi. Bu kişilerin yüzde 46'sı hastanelerde, yüzde 53'ü ise huzurevlerinde hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.