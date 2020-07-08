Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 94 kişi hayatını kaybetti
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde 94 kişi yaşamını yitirdi.
İstanbul
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Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 94 artarak 2 bin 779'a yükseldiği belirtildi.
Ülkede 2 bin 741 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 67 bin 442'ye çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 1627 artışla 37 bin 879'a ulaştığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.