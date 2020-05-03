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Dünya, Koronavirüs

Bulgaristan'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemleri gevşeteceklerini bildirdi.

Ihvan Radoykov   | 03.05.2020
Bulgaristan'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor

SOFYA


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, hükümete bağlı Kovid-19 Kriz Masası üyeleriyle yaptığı basın açıklamasında, lokantaların teras ve bahçe bölümlerinin yanı sıra stadyumların koşu pistleri, yüzme havuzları, tenis kortları ve diğer bazı spor tesislerinin yeniden hizmete açılacağını söyledi. 

Başbakan Borisov, "Bu ortamda neyin doğru neyin yanlış olduğunu kimse bilemez. Amacımız, halkı psikolojik anlamda rahatlatmaktır." dedi.

Kriz Masası Şefi General Vetsislav Mutafçiyiski de halkın park ve bahçelere serbestçe girebileceğini ancak sosyal mesafe konusunda dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Önlemlerin gevşetilmesi kapsamında 15 bini aşkın polisin görev yaptığı il merkezleri ve bazı büyükşehirlerin giriş çıkışlarındaki kontrol noktaları da kaldırılacak.

Nüfusu 7 milyonun altında olan Bulgaristan’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 23 artarak 1611’e ulaştı. Salgında şimdiye kadar 72 kişi hayatını kaybetti.

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