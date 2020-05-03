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Dünya

MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara yardım eli

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı bölgesindeki Kafr Nasih İlköğretim Okulu öğrencilerine okul çantası, kırtasiye malzemesi ve kıyafet yardımı yapıldı.

Cankut Taşdan   | 03.05.2020
MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara yardım eli

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB)  sosyal medya hesaplarından, Barış Pınarı bölgesindeki Kafr Nasih İlköğretim Okulu öğrencilerine okul çantası, kırtasiye malzemesi ve kıyafet yardımına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Mazlumlara yönelik gerçekleştirdiği insani yardımlarla tüm dünyaya örnek olan kahraman Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki çocukların yüzlerini güldürmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.


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