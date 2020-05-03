MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara yardım eli
Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı bölgesindeki Kafr Nasih İlköğretim Okulu öğrencilerine okul çantası, kırtasiye malzemesi ve kıyafet yardımı yapıldı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesaplarından, Barış Pınarı bölgesindeki Kafr Nasih İlköğretim Okulu öğrencilerine okul çantası, kırtasiye malzemesi ve kıyafet yardımına ilişkin paylaşım yapıldı.
Mazlumlara yönelik gerçekleştirdiği insani yardımlarla tüm dünyaya örnek olan Kahraman Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki çocukların yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Kafr Nasih İlköğretim Okulu öğrencilerine okul çantası, kırtasiye malzemesi ve kıyafet yardımı yapıldı. pic.twitter.com/yVWLM6Rxhm— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 3, 2020
Paylaşımda, "Mazlumlara yönelik gerçekleştirdiği insani yardımlarla tüm dünyaya örnek olan kahraman Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki çocukların yüzlerini güldürmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
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