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Dünya

Belçika'da iklim değişikliğine dikkat çekmek için gösteri düzenlendi

Belçika'nın 100 farklı noktasında toplanan çevreciler, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla eş zamanlı gösteri düzenledi.

Dursun Aydemir   | 14.03.2021
Belçika'da iklim değişikliğine dikkat çekmek için gösteri düzenlendi Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Belçika’da iklim gösterisi

Belçika’nın başkenti Brüksel başta olmak üzere 100 farklı yerde toplanan iklim savunucuları eş zamanlı gösteri yaptı. Siyah avukat cübbeleriyle gösteriye katılan göstericiler bir dakika boyunca hareketsiz kalarak küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekti. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )

Çevreci dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla göstericiler, "Küresel İklim Grevi" temasıyla başkent Brüksel’deki Mont des Arts Meydanı'nda toplandı.

Siyah avukat cübbeleriyle gösteriye katılanlar, bir dakika boyunca hareketsiz kalarak küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekti.

Slogan atan ve renkli afişler taşıyan gruptakiler, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalara öncelik verilmesini talep etti.

Okunan bildiride, küresel iklim değişikliğine yönelik çalışmaların hükümetin öncelikleri arasına alınması gerektiği vurgulandı ve sosyal eşitlik konusunda iyileştirme yapılması istendi.

Gösteriler, Brüksel, Anvers, Liege, Namur, Hasselt, Gent ve Genk şehirlerinde 100 farklı noktada gerçekleştirildi.

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