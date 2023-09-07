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Dünya

Belçika tarihinde ilk kez eylülde sıcak dalgasıyla karşı karşıya

Serin ve yağışlı havasıyla bilinen Batı Avrupa ülkesi Belçika'da yaşayanlar, bilinen tarihte ilk kez eylül ayında sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kaldı.

Ömer Tuğrul Çam  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Belçika tarihinde ilk kez eylülde sıcak dalgasıyla karşı karşıya

Brüksel

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, eylülün ilk haftasında ülkede üst üste 3 gün hava sıcaklığının 30 derecenin üstünde seyrettiğini bildirdi.

Enstitü yetkilisi David Dehenauw, üst üste 5 gün 25 derecenin üzerinde sıcaklık ölçtüklerini, bunun 3 gününün 30 dereceden sıcak geçtiğini, böylece Belçika'da sıcak hava dalgası tanımı için gerekli şartların sağlandığını belirtti.

Sıcak hava dalgası nedeniyle ülke genelinde sarı alarm verildi. Özellikle yaşlıların evlerinden mecbur kalmadıkça çıkmamaları, halkın bol sıvı tüketmesi tavsiye edildi.

Meteoroloji yetkilileri, ülkede sıcak hava dalgasının gelecek haftanın ortasına kadar devam etmesini bekliyor. Salı veya çarşambadan itibaren sıcaklığın 25 derecenin altına ineceği tahmin ediliyor.

Eylül ayında havanın bu kadar sıcak seyretmesi Belçika için istisna sayılıyor. Kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana eylül ayında Belçika'da ilk kez sıcak hava dalgası görüldüğü belirtildi.

Dehenauw, bu durumun Avrupa üzerinde konumlanan yüksek basınçtan kaynaklandığını ifade ederek, "Bu nedenle uzun süredir güneşli ve sıcak hava yaşıyoruz. Gelecek hafta yüksek basınç Doğu Avrupa ve Rusya'ya doğru hareket edecek." dedi.

Edinburg, Exeter ve Bristol'daki üniversitelerden araştırmacılar, geçen nisanda yayımladıkları çalışmada, hava olaylarının değerlendirildiği 136 bölgenin 41'inde "aşırı sıcak hava dalgası" yaşandığını, bunların bütün kıtalara yayıldığını ve sıcak dalgalarının özellikle son 10 yılda görüldüğünü bildirmişti.

Aşırı sıcaklar konusunda en fazla risk altındaki bölgeler ise Rusya'nın en doğusu, Orta Amerika, Papua Yeni Gine, Afganistan, Arjantin'in kuzeybatısı, Avustralya'nın Queensland eyaleti, Çin'in Pekin, Hebei ve Tianjin bölgeleri ile başta Almanya, Belçika ve Hollanda olmak üzere Batı Avrupa şeklinde sıralanmıştı.

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