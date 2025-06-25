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Dünya

Belçika da savunma harcamaları konusunda İspanya'nın izinde gitmek istiyor

Belçika Başbakanı Bart De Wever, ülkesinin de bütçe sorunları yaşadığını belirterek, NATO’nun İspanya’nın yeni savunma harcamaları hedefine daha az bütçeyle ulaşmasına izin vermesi durumunda, Belçika’nın da aynı yolu izleyebileceğini ifade etti.

Selen Valente Rasquinho  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Belçika da savunma harcamaları konusunda İspanya'nın izinde gitmek istiyor

Brüksel

Bart De Wever, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesinin liderler oturumunun girişinde gazetecilere konuştu.

İspanya'nın, zirvede kabul edilmesi beklenen savunma harcamalarında yeni yüzde 5'lik hedefle ilgili itirazlarının sorulması üzerine De Wever, "Tabii ki İspanyol meslektaşımın bütçe sorunlarını anlıyorum çünkü benim de tam olarak aynı sorunlarım var. Neredeyse aynı durumdayız." dedi.

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De Wever, İspanya daha az para harcayarak yetenek hedeflerine ulaşmayı başarabilecekse, bunu diğerlerinin de yapabileceğini söyleyerek, "Tamam, 32 NATO üyesi için aynı metinleri kabul ediyoruz. Hiçbir muafiyet olmadığını vurgulamak önemli. Hiçbir üye devlet için özel muamele yok. Aynı metin. Ama eğer İspanya'nın yorumu doğruysa, herkes metni yorumlayabilir." diye konuştu.

Yüzde 5'lik yeni hedefin NATO stratejistleri tarafından itinayla hesaplandığına işaret eden De Wever, "Sanırım bu insanlar aptal değil. Ne hakkında konuştuklarını biliyorlar. Bu yüzden muhtemelen haklılar." ifadelerini kullandı.

De Wever, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in NATO'nun yeni yetenek hedeflerine gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) daha azını harcayarak varabileceğini açıklamasıyla ilgili, "Bunu yapabiliyorsa, o bir dahidir tabii ki deha insanlara ilham verir." şeklinde konuştu.

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