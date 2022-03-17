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Dünya

Batı Trakyalı Türkler, eski Türk mezarlığı üzerine futbol sahası projesine tepki gösterdi

İskeçe'nin Horozlu köyündeki eski Türk mezarlığı üzerine futbol sahası inşa etme girişimi, Yunanistan'daki Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığın tepkisini çekti.

Derya Gülnaz Özcan, Tevfik Durul   | 17.03.2022
Batı Trakyalı Türkler, eski Türk mezarlığı üzerine futbol sahası projesine tepki gösterdi

Atina

Horozlu köyünün bağlı olduğu Bulustra Belediyesi, salı günü iş makineleriyle eski mezarlık üzerinde çalışma başlattı.

Mezarlığın üzerine futbol sahası inşa etme amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, bazı mezar taşları yerinden söküldü ve kırıldı.

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı, mezarlığın üzerine futbol sahası inşa etme girişimine tepki gösterdi.

İskeçe Türk Birliği (İTB) Başkanı Ozan Ahmetoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mezarlığa bu şekilde zarar verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek azınlığa danışılmadan böylesi bir eyleme geçilmesinin azınlığın tepkisine yol açtığını ifade etti.

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığını temsil eden birçok kuruluş ve dernek, olayı kınadı.

İTB'den yapılan açıklamada, "Bulustra Belediyesinin almış olduğu bu talihsiz karardan bir an önce vazgeçmesini ve Türk azınlık toplumundan özür dilemesini beklediğimizi tüm kamuoyuyla paylaşırız." ifadesi yer aldı.

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