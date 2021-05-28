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Dünya

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu 13 kişi yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısında Yahudi yerleşimcilerin Filistinli çiftçilere saldırıları sonucu 13 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Mustafa M. M. Haboush,Safiye Karabacak   | 28.05.2021
Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu 13 kişi yaralandı

Kudüs

Ramallah'ın batısındaki Nalin beldesi sorumlusu İmad Havaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı Yahudi yerleşimcilerin bölgedeki zeytin ağaçlarını istenmeyen otlardan temizlemeye çalışan çiftçilere saldırdığını belirtti.

İsrail ordusunun koruması altında bölgeye başka yerleşimcilerin de geldiğini aktaran Havaca, Filistinli gençlerin de çiftçilere destek olmak için olay yerine gelmesinin ardından taraflar arasında çatışma yaşandığını ifade etti.

Saldırılar sonucu bir Filistinlinin başından gerçek mermiyle yaralandığını ve durumunun stabil olduğunu aktaran Havaca, 12 Filistinlinin ise taş, sopalar nedeniyle darp edildiğini ve göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini kaydetti.

Havaca, İsrail askerlerinin attığı göz yaşartıcı gaz kapsülleri nedeniyle birkaç dönüm arazinin ve 60'tan fazla zeytin ağacının yandığını aktardı.

Yasa dışı yerleşim birimleri

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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