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Dünya

Batı Şeria'da İsrail güçleriyle yaşanan arbedede 44 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Burka köyünde Filistinlilerle İsrail askerleri arasında yaşanan arbedede 44 kişi yaralandı.

Gülşen Topçu   | 24.12.2021
Batı Şeria'da İsrail güçleriyle yaşanan arbedede 44 Filistinli yaralandı

Ramallah

Yahudi yerleşimcilerin bölgede düzenleyeceği yürüyüş öncesinde Burka köyüne baskın düzenleyerek bazı yolları kapatması üzerine Filistinlilerle askerler arasında arbede yaşandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri, yolların kapatılmasına direnen Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etti.

Olayda 42 Filistinli plastik mermiyle, 2 kişi de farklı şekillerde yaralandı, 83 Filistinli ise göz yaşatıcı gaz bombasından etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Açıklamada, bir kız çocuğunun Yahudi yerleşimcilerin evlerini basması üzerine sinir krizi geçirdiği, İsrail askerlerinin de bir ambulansa gaz bombası atarak hasar görmesine neden olduğu kaydedildi.

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