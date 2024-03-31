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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Batı Şeria'da Filistinliler, Filistin Toprak Günü'nde Gazze'ye destek için yürüdü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 48. yıl dönümünde Gazze'ye destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Awad Rjoob, Gülşen Topçu  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
Batı Şeria'da Filistinliler, Filistin Toprak Günü'nde Gazze'ye destek için yürüdü Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

Siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve aktivistlerin çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce Filistinli, Ramallah kent merkezinde yürüdü.

Filistinli grupların temsilcilerinin de katıldığı yürüyüşte Filistin bayrakları taşındı ve "Halk, İzzeddin el-Kassam Tugaylarını istiyor", "Kassam Tugaylarına selam olsun", "Ramallah'tan, başı dik Gazze'mize selam olsun" sloganları atıldı.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuştu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitmiş ve gösteriler düzenlemişti.

İsrail polisi, gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi öldürmüş, binlerce kişiyi yaralamıştı.

İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde bulunan Deyr Hanna beldesinde yaşanan bu olay, polis ile İsrail vatandaşı Filistinliler arasında yaşanan ilk kitlesel çatışma olması sebebiyle büyük önem kazanmıştı.

Olayın gerçekleştiği tarihte Deyr Hanna beldesinde yaşayan Filistinlilerin yaklaşık yüzde 20'sini Hristiyanlar, geri kalanını ise Müslümanlar oluşturuyordu.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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