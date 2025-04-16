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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Batı Şeria'da "Filistin Esirler Günü" münasebetiyle gösteriler düzenlendi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentinde "Filistin Esirler Günü" münasebetiyle gösteriler düzenlendi.

Qais Omar Darwesh Omar, Halime Afra Aksoy, Ömer Erdem  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Batı Şeria'da "Filistin Esirler Günü" münasebetiyle gösteriler düzenlendi Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

Filistinliler, "17 Nisan Filistin Esirler Günü" dolayısıyla Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Manara Meydanı'nda toplandı.

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Filistinli grupların çağrısı üzerine düzenlenen gösteriye katılanlar, Filistin bayrağı ile Filistinli esirlerin fotoğraflarını taşıdı.

Ayrıca İsrail'in işlediği suçları kınayan pankartlar taşıyan Filistinliler, kentteki çevre caddeler doğru yürüdü.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Filistin Esir İşleri Kurumu Başkanı Raid Ebu Humus, yaptığı konuşmada Filistinlilerin İsrail hapishanelerinde sessiz bir soykırıma maruz kaldığını belirtti.

Ebu Humus, Filistin halkının esirlerle dayanışma içinde olduğuna dikkati çekti.

Batı Şeria'nın Nablus, Kalkilya, Tubas ve Beytullahim kentlerinde de Filistin Esirler Günü münasebetiyle yürüyüşler ve gösteriler düzenlendi.

Eylemlerde göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere desteklerini dile getirerek serbest bırakılmalarını talep etti.

Batı Şeria'da bazı kent ve beldelerin yarın da gösterilere ev sahipliği yapması bekleniyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi 1974'te 17 Nisan'ı "Filistin Esirler Günü" olarak ilan etmişti. Filistinliler, her yıl bu tarihte çeşitli etkinlikler, eylemler ve sempozyumlar düzenleyerek tutuklular meselesini dünya gündemine getirmeye çalışıyor.

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