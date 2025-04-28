Dolar
38.44
Euro
43.69
Altın
3,299.61
ETH/USDT
1,798.80
BTC/USDT
95,147.00
BIST 100
9,365.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. VTR
logo
Dünya

Bangladeş'ten Arakanlı Müslümanlar için insani yardım koridoru açılmasına "şartlı" izin

Bangladeş geçici hükümeti, Birleşmiş Milletler'in (BM) Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) için ülkeden Myanmar'ın Arakan eyaletine doğru insani yardım koridoru açılmasını "bazı şartlarla" kabul etti.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
Bangladeş'ten Arakanlı Müslümanlar için insani yardım koridoru açılmasına "şartlı" izin

İstanbul

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş geçici hükümeti Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain, basına yaptığı açıklamada, Myanmar'dan büyük bir nüfusun ülkesine sığındığını ve onların vatanlarına geri dönüşlerini kolaylaştırmak için "ne gerekiyorsa yapılması" gerektiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hossain, BM'nin Arakan'a insani yardım koridoru açılması teklifini kabul ettiklerini kaydederek "Ancak bazı şartlarımız var. Ayrıntılara girmeyeceğim. Koşullar yerine getirilirse kesinlikle yardım sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Myanmar'daki iç savaşın Bangladeş'in çıkarlarıyla bağlantılı olduğunu ve bu ülkeyle olan sınırların artık "devlet dışı aktör" tarafından kontrol edildiğini söyleyen Hossain, ülkesinin çıkarları için "bu aktörle" iletişim kurulması gerektiğini dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 15 Mart'ta ziyarette bulunduğu Dakka'da, BM'nin Arakanlı Müslümanlar için Bangladeş'ten Myanmar'ın Arakan eyaletine doğru insani yardım koridoru açılması olasılığının tartışıldığını ve bunun için izin ile işbirliği gerektiğini aktarmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anayasa Mahkemesi, TÜRK-AY dönem başkanlığını Azerbaycan Anayasa Mahkemesine devretti
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e yönelik saldırıya ilişkin davada mütalaa
Bakan Yerlikaya: Ülkemiz transit göç rotası olmaktan çıkmıştır
Türkiye, Türk limanlarının GKRY gemilerine açılacağı iddialarını yalanladı
Emniyetten "jammer" kullanım usulleri ve cezai yaptırımlarına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Bangladeş'ten Arakanlı Müslümanlar için insani yardım koridoru açılmasına "şartlı" izin

Bangladeş'ten Arakanlı Müslümanlar için insani yardım koridoru açılmasına "şartlı" izin

Türk STK'ler depremin vurduğu Myanmar ve Tayland'da yaraları sardı

Myanmar'daki depremlerden etkilenen Tayland'da hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya çıktı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet