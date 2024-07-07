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Dünya

Bangladeş'te sel sularının çekilmemesi yaklaşık 500 bin kişiyi olumsuz etkiledi

Bangladeş'in Sunamganj bölgesinde 3 haftadır sel sularının çekilmemesi, yaklaşık 500 bin kişiyi olumsuz etkiledi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
Bangladeş'te sel sularının çekilmemesi yaklaşık 500 bin kişiyi olumsuz etkiledi

İstanbul

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Sunamganj bölgesine bağlı Sadar, Bishvambharpur, Şantiganj, Jaganatpur, Dovarabazar, Çatak ve Tahirpur ilçelerinde sel, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Sunamganj'da 3 haftadır sel sularının çekilmemesi nedeniyle yaklaşık 500 bin kişi yardıma muhtaç hale geldi.

Bölgede birçok ev ve iş yeri halen sular altında bulunuyor. Selin etkilediği bölgelerde kirli su kaynaklı hastalıkların yaygınlaşması da sağlık endişelerine neden oluyor.

Suların çekilmemesi çok sayıda çiftlik ve kümes hayvanının da zarar görmesine yol açtı. Geçimini çiftlik ve kümes hayvancılığından sağlayan birçok kişi mağdur olurken, kamplarda yaşayan vatandaşlar da gıda ve temiz su eksikliği nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

Sel mağdurları, yerel yönetimlerin yardım sözü verdiğini ancak herhangi bir destek almadıklarını belirtiyor.

Ülkede, aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 17 Mayıs ile 3 Temmuz arasında 102 kişi ölmüştü.

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